Segue o líder! Flamengo dá espetáculo e atropela o Vitória por 8 a 0 pelo Brasileirão

O Flamengo, em noite de brilhantismo da equipe de Filipe Luís, deu show e atropelou o Vitória por 8 a 0 no Maracanã nesta segunda-feira (25), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da goleada histórica foram de Pedro (3x), Samuel Lino (2x), Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique. O que se viu no estádio carioca foi um time com sede e garra de ser campeão, diante de uma equipe que não soube o que fazer em campo. Essa, aliás, foi a maior goleada do Rubro-Negro na competição e a maior (geral) da história dos pontos corridos.

Com o triunfo, o Flamengo, líder do Brasileirão, chegou aos 46 pontos, com quatro de vantagem para o Palmeiras (segundo). Já o Vitória, na 17ª posição, segue com 19.

Como foi o jogo

O início do confronto no Maracanã contou com uma intensidade incrível do Flamengo, que aos quatro minutos de jogo já estava vencendo por 2 a 0. Quem abriu o placar foi Samuel Lino, que marcou o seu primeiro gol com a camisa rubro-negro. Logo após a saída de bola do Vitória, com os flamenguistas ainda comemorando o tento na arquibancada, Pedro, com extrema categoria, aumentou o marcador. Na saída do goleiro Lucas Arcanjo, o camisa 9, de volta ao time titular, deu um toquinho de cobertura.

Samuel Lino marca pela primeira vez com a camisa do Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Mas não parou por aí. Arrascaeta, que deu assistência para os gols de Samuel Lino e Pedro, aumentou o marcador aos 34'. O camisa 10, que participou da jogada desde o início do jogo, acertou um chutaço com a perna esquerda, sem chance para o goleiro.

A partir daí, o Flamengo diminuiu o ritmo, mas seguiu com o domínio da bola. Do estádio, a impressão dos torcedores é que o time carioca poderia ter ido ao intervalo com uma diferença ainda maior no placar.

Enredo de cinema: Flamengo repete início avassalador

Assim como no primeiro tempo, o Flamengo balançou a rede do Vitória duas vezes em menos de cinco minutos, e mais uma vez com a dupla Pedro e Samuel Lino. Com muita festa da torcida no Maracanã, que pedia mais um gol, Luiz Araújo marcou o sexto.

Gol com direito a elástico: hat-trick de Pedro

A atuação brilhante do Flamengo foi coroada com um hat-trick de Pedro. No sétimo gol rubro-negro, o camisa 9 deu um elástico em Lucas Halter antes de finalizar, em um gol de placa.

Pedro comemora gol com Luiz Araújo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

E teve mais! Bruno Henrique, de pênalti, marcou o oitavo gol da vitória. Aliás, o fator interessante é que Pedro, batedor oficial do Flamengo, deu a bola para o companheiro bater. Na comemoração, o camisa 27 agradeceu o atacante reverência.

O que vem por aí para Flamengo e Vitória

Na próxima rodada o Flamengo recebe o Grêmio no Maracanã. O jogo será no domingo. Já o Vitória, no mesmo dia, recebe o Atlético-MG.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 8X0 VITÓRIA

21ª RODADA DO BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: segunda-feira, 25 de agosto, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro;

🥅 Gols: Samuel Lino, 2'/1°T (1-0), Pedro, 3'/1°T (2-0), Arrascaeta, 34'/1°T (3-0), Pedro, 2'/2°T (4-0), Samuel Lino, 4'/2°T (5-0), Luiz Araújo, 9'/2°T (6-0), Pedro, 14'2°T (7-0), Bruno Henrique, 36'/2°T (8-0)

🟨 Cartões amarelos: -

💸 Renda: R$ 3.099.165,00

🧑‍🤝‍🧑 Público presente: 60.642

⚽ ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís):

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Matías Viña); Jorginho, Saúl e Arrascaeta (Carrascal); Plata (Luiz Araújo), Samuel Lino (Bruno Henrique) e Pedro.

VITÓRIA (Técnico: Fábio Carille):

Lucas Arcanjo; Lucas Braga, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Pepê, Ronald (Willian Oliveira) e Wendell (Ricardo); Erick (Osvaldo), Aitor Cantalapiedra (Edu) e Renato Kayzer.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Luís Fernandes de Lima (MG);

🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG);

🖥️ VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

