Flamengo revela processo de recuperação de Pedro; atacante não deve jogar na Argentina

O Flamengo divulgou, na tarde desta quinta-feira (23), a atualização do boletim médico de Pedro. O atacante, que sofreu uma fratura na ulna direita (braço direito), utilizará uma imobilização no local, que vai até acima do cotovelo, evitando a rotação do osso. O jogador é dúvida para os próximos jogos do time carioca, incluindo a partida de volta contra o Racing, na Argentina.

— Após o diagnóstico de fratura sem desvio na ulna direita, o atleta iniciou tratamento e permanecerá com o braço imobilizado nos próximos dias. A imobilização, que se estende acima do cotovelo, é necessária para impedir a rotação do osso fraturado e garantir a adequada consolidação da lesão — diz trecho da nota do Flamengo.

Pedro durante a partida do Flamengo contra o Racing (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Durante o processo de recuparação com o braço imobilizado, Pedro não realizará atividades com bola. Neste período, o atacante cumprirá trabalhos trabalhos de preparação física. Por conta da gravidade da lesão, o departamento médico rubro-negra olha para o caso com cautela.

Existe, sim, o risco de evolução para uma fratura desconexa. Caso isso aconteceça, o jogador teria que passar por um procedimento cirúrgico.

Pedro ficará à disposição para o segundo jogo da semifinal da Libertadores?

A chance de Pedro ser relacionado para o jogo em Avellaneda na próxima quarta-feira é baixa. O curto espaço de tempo (uma semana) entre os jogos é um agravante para a situação do atleta. Ele, no entanto, será reavaliado diariamente no Ninho do Urubu.

Como foi a lesão de Pedro em Flamengo x Racing

Pedro deixou o campo em Flamengo x Racing após levar um chute na região do antebraço. O jogador foi encaminhado para um hospital para realizar exames, que constataram o problema no local.

Na coletiva de imprensa, o técnico Filipe Luís explicou que a substituição do camisa 9.

— Pedro teve um chute no braço dele e agora foi fazer exame no hospital para ver realmente o alcance dessa lesão, sendo um jogador que usa muito o braço para se proteger. Ele estava muito incomodado com isso e eu senti que o time baixou fisicamente também, então aproveitei que o Arrascaeta também tinha baixado fisicamente e não estava encontrando as vantagens para ele, até mesmo porque esses times costumam marca-lo de forma individual, em todos os jogos contra times argentinos foi assim — explicou Filipe.

Confira a nota do Flamengo

"O atacante Pedro foi reavaliado nesta quinta-feira (23) pelo Departamento Médico do Clube de Regatas do Flamengo, no Centro de Treinamento George Helal.

Em razão do quadro, Pedro seguirá um trabalho específico de manutenção da preparação física, com o objetivo de estar em condições de atuar tão logo seja liberado da imobilização."

