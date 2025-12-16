Fala do presidente do Flamengo antes da final do Mundial repercute: 'Dinheiro manda'

Flamengo e PSG decidem a final da Copa Intercontinental, nesta quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), no Catar. Antes do confronto, uma fala de Luiz Eduardo Baptista, presidente do clube carioca, viralizou nas redes sociais. O mandatário fez uma crítica pontual ao formato do torneio da Fifa.

continua após a publicidade

➡️ Dembélé vence The Best e é eleito melhor do mundo pela Fifa

Às vésperas da decisão, Bap disparou contra o fato do PSG jogar apenas a final da competição. Para ele, é injusto os outros clubes participantes terem que jogar fases anteriores, antes de enfrentar o time europeu na decisão.

— O calendário do futebol no mundo foi muito desafiador neste ano. Não apenas no Brasil, mas também na Europa. Por conta do Mundial. É impossível não dizer que é absolutamente injusto. Tivemos que jogar três partidas, vamos chegar amanhã na partida 80 do ano, contra um clube que dispensa comentários sobre a qualidade técnica, e vai jogar um jogo apenas neste torneio. Não faz sentido — disse o mandatário, acrescentando:

continua após a publicidade

— Fico satisfeito que o assunte esteja sendo discutido. Espero que haja ajustes, para a sequência em 2026, independentemente se o Flamengo estiver aqui ou não. Acredito que haja um modelo mais justo, do que a gente jogar três jogos e o PSG um — concluiu.

A fala repercutiu nas redes sociais. A declaração dividiu opiniões dos torcedores. Veja a repercussão abaixo:

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Casa cheia para PSG x Flamengo

Para chegar na decisão, o Flamengo venceu o Cruz Azul, do México, e o Pyramids, do Egito, nas quartas e semis, respectivamente. O PSG, por sua vez, assegurou a vaga para a grande decisão com o título da Champions League.

continua após a publicidade

Diferentemente dos demais jogos do time brasileiro no Mundial, a partida desta quarta contará com casa cheia. O estádio, que conta com capacidade para 45 mil pessoas, deve contar com um público na casa dos 40 mil torcedores.

Como chega o PSG?

O time francês chega pressionado para provar que sua hegemonia continua, após uma temporada em que ganhou quase tudo, mas viu o título mundial escapar, no meio do ano, contra o Chelsea (Copa do Mundo de Clubes). Vice-líder da Ligue 1, com um ponto atrás do Lens, e vindo de uma vitória apertada sobre o Metz por 3 a 2, o time de Luis Enrique tenta evitar um novo trauma contra brasileiros — lembrando da derrota para o Botafogo na fase de grupos do Mundial.

O principal desfalque do PSG para a partida é a ausência do lateral-direito Achraf Hakimi. Warren Zaire-Emery, de 19 anos, deve ser o substituto.

Como chega o Flamengo?

Com clima leve, mas de muita confiança pelo bicampeonato, o Flamengo busca conquistar o mundo para fechar a temporada com chave de ouro. Campeão da Libertadores e do Brasileirão, além das taças da Supercopa e do Carioca, o time de Filipe Luís chega para essa partida em seu mais alto nível. A boa notícia é que o treinador conta com quase todo o elenco à disposição. A única ausência é o goleiro Matheus Cunha, que retornou ao Brasil para acompanhar o nascimento do seu filho.

Por escolha técnica, o Flamengo conta com duas dúvidas no time titular. Na defesa, Léo Ortiz e Danilo disputam vaga para formar dupla com Léo Pereira. Já no ataque, Samuel Lino e Cebolinha concorrem a posição pelo lado esquerdo do campo.