Campeão Mundial aposta em título do Flamengo contra o PSG: 'Tem condições'

Sonhando em voltar ao topo do mundo, o Flamengo encara o PSG na grande final do Intercontinental de 2025, nesta quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), em Doha, no Catar. De olho nessa decisão, o comentarista e ex-jogador Cicinho analisou o confronto e apostou no título da equipe rubro-negra.

Campeão Mundial com o São Paulo em 2005, o ex-lateral reforçou que o Flamengo vai tentar surpreender o Paris Saint-Germain. Segundo Cicinho, o técnico Filipe Luís conhece bem o estilo de jogo implementado por Luís Enrique e tem totais condições de fazer uma grande final e se tornar bicampeão do mundo.

- Vai tentar surpreender, que é o papel do Flamengo. Eu acredito que esse time do Flamengo tem muito mais qualidade que aquele time do Botafogo, que acabou jogando por uma bola, e o PSG perdeu muito gols. Vai ser muito interessante esse jogo, vai ser aquela "Escola do Guardiola", no lado do Luís Enrique, contra a "Escola do Simeone", no lado do Filipe Luís. O próprio Filipe Luís jogou diversas vezes contra equipes nesse estilo, enfrentando Real Madrid e Barcelona, e tinham jogos que estavam muito bem postados. Ele conhece muito bem essa escola que o Flamengo vai enfrentar e tem totais condições de fazer um grande jogo e de sair campeão - disse Cicinho.

Casa cheia para PSG x Flamengo

Para chegar na decisão, o Flamengo venceu o Cruz Azul, do México, e o Pyramids, do Egito, nas quartas e semis, respectivamente. O PSG, por sua vez, assegurou a vaga para a grande decisão com o título da Champions League.

Diferentemente dos demais jogos do time brasileiro no Mundial, a partida desta quarta contará com casa cheia. O estádio, que conta com capacidade para 45 mil pessoas, deve contar com um público na casa dos 40 mil torcedores.

Como chega o PSG?

O time francês chega pressionado para provar que sua hegemonia continua, após uma temporada em que ganhou quase tudo, mas viu o título mundial escapar, no meio do ano, contra o Chelsea (Copa do Mundo de Clubes). Vice-líder da Ligue 1, com um ponto atrás do Lens, e vindo de uma vitória apertada sobre o Metz por 3 a 2, o time de Luis Enrique tenta evitar um novo trauma contra brasileiros — lembrando da derrota para o Botafogo na fase de grupos do Mundial.

O principal desfalque do PSG para a partida é a ausência do lateral-direito Achraf Hakimi. Warren Zaire-Emery, de 19 anos, deve ser o substituto.

Como chega o Flamengo?

Com clima leve, mas de muita confiança pelo bicampeonato, o Flamengo busca conquistar o mundo para fechar a temporada com chave de ouro. Campeão da Libertadores e do Brasileirão, além das taças da Supercopa e do Carioca, o time de Filipe Luís chega para essa partida em seu mais alto nível. A boa notícia é que o treinador conta com quase todo o elenco à disposição. A única ausência é o goleiro Matheus Cunha, que retornou ao Brasil para acompanhar o nascimento do seu filho.

Por escolha técnica, o Flamengo conta com duas dúvidas no time titular. Na defesa, Léo Ortiz e Danilo disputam vaga para formar dupla com Léo Pereira. Já no ataque, Samuel Lino e Cebolinha concorrem a posição pelo lado esquerdo do campo.