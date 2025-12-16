Zico ganha homenagem no Rio e passa a ocupar cadeira em academia brasileira

Maior ídolo da história do Flamengo, Zico recebeu, na última segunda-feira, a Medalha do Mérito Esportivo concedida pela Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura (ABRASCI). A homenagem foi entregue ao ex-jogador em cerimônia realizada no Centro de Futebol Zico, no Rio de Janeiro, e reconhece a trajetória esportiva de um dos maiores nomes do futebol brasileiro.

continua após a publicidade

A honraria foi criada pela ABRASCI com o objetivo de destacar personalidades que marcaram de forma significativa o esporte nacional. Além da medalha, Zico passou a ocupar a cadeira número 10 do Colegiado de Esportes da instituição, assumindo oficialmente a titularidade do posto. A escolha reforça a relevância do ex-camisa 10 tanto dentro quanto fora dos gramados, em uma carreira marcada por conquistas, identificação com o Flamengo e forte influência no futebol brasileiro.

Zico esteve presente ao evento e acompanhou de perto a solenidade, que reuniu convidados, membros da academia e representantes ligados ao esporte. O local escolhido para a cerimônia, o Centro de Futebol Zico, também carrega simbolismo, já que o espaço é ligado diretamente ao ex-jogador e à sua atuação posterior como formador e incentivador de novos atletas.

continua após a publicidade

A ABRASCI é uma instituição que reúne nomes de destaque em diferentes áreas do conhecimento e da cultura, promovendo a integração entre ciências, artes, história e literatura. Os integrantes recebem o título de "imortais" e ocupam cadeiras numeradas, em um modelo semelhante ao de outras academias, como forma de reconhecimento à contribuição prestada em seus respectivos campos de atuação. Ao longo de sua história, a entidade já contou com figuras de relevância nacional, como o jornalista e escritor Affonso Arinos de Mello Franco e o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio Mello.

Recentemente, a ABRASCI nomeou o empresário Marcio Cezar, do ramo de gestão financeira, que foi convidado para ocupar a cadeira número 209 da academia. Durante o processo, ele foi surpreendido ao descobrir que tinha como patrono Edson Arantes do Nascimento, o rei Pelé, um dos maiores nomes da história do esporte mundial.

continua após a publicidade

A homenagem a Zico se soma a esse contexto de valorização de trajetórias que deixaram marcas duradouras no esporte e na sociedade. Ao receber a Medalha do Mérito Esportivo e assumir a cadeira número 10 do Colegiado de Esportes, o Galinho de Quintino tem sua história novamente reconhecida em um ambiente que celebra legado, memória e contribuição ao país.

Zico é homenageado em academia brasileira (Foto: Divulgação)

Zico de olho no Mundial de Clubes

Dois dias após receber a honraria, Zico vai ficar de olho na telinha. O Flamengo decide nesta quarta-feira, em Doha, no Catar, contra o Paris Saint-Germain, o título da Copa Internacontinental. Em 1981, o Galinho de Quintino foi um dos principais nomes da conquista do time rubro-negro.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo