Pai de Gerson acusa diretoria do Flamengo de 'armação' contra a dupla Marcão questiona valor cobrado pelo Rubro-Negro após saída do meio-campista

Pai e empresário de Gerson, Marcão afirmou que o processo movido pelo Flamengo contra ele e o meio-campista é uma "armação". Ele negou ter recebido cerca de R$ 43 milhões referentes a uma suposta rescisão antecipada de contrato de imagem.

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A ação do Rubro-Negro discute o pagamento de uma multa de aproximadamente R$ 43 milhões relacionada ao contrato de imagem. Em entrevista ao canal "ESPN", o agente disse que não pode detalhar o caso por estar judicializado, mas afirmou que pretende apresentar sua versão nos tribunais. Gerson atualmente defende o Cruzeiro e reencontrou o Rubro-Negro na última quarta-feira (19), no Maracanã, pela Libertadores.

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— Isso (ação judicial) foi uma armação desses caras que estão no Flamengo. Não tem nada a ver. Eu não peguei R$ 42 milhões nenhum. Estão colocando que eu peguei adiantado esse valor... É mentira desses caras! Não posso falar muito deste processo, mas não vou me calar. A verdade me defende — disparou.

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Marcão questiona negociação envolvendo Gerson

Na sequência, Marcão relatou sua versão sobre a negociação envolvendo a renovação do contrato de Gerson após o retorno do jogador ao Flamengo, em 2023. Segundo o empresário, o meio-campista havia sido valorizado caso tivesse bom desempenho, mas isso não teria ocorrido.

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— Quando ele (Gerson) veio do (Olympique de) Marselha, ele tinha um valor e, segundo a diretoria, se ele fosse bem, ele seria valorizado. Ele performou e não foi valorizado. No dia seguinte, todo mundo falou que eu estava pedindo aumento. Cinco dias depois, esse cidadão, que não tem nada a ver com a instituição Flamengo, me liga e fala que vai reduzir a multa de 200 milhões do Gerson e ia dar um valor X — relatou.

Marcão também questionou a redução da multa rescisória do jogador e afirmou que o valor teria sido ajustado para coincidir com a quantia oferecida por um clube europeu.

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— Nós não estávamos brigando por isso. Mas ele foi covarde, porque ele tinha a oferta de 25 milhões de euros e baixou a multa para 25 milhões de euros. Pelo amor de Deus. Como que pode? Ele desce a multa para o valor que o clube europeu pagaria? O Flamengo não. A diretoria. A diretoria colocou esses 25 milhões de euros à vista no bolso. E negociação de jogador é pelo tempo de contrato. Se o jogador tinha cinco anos de contrato, ele ia receber... Essa direção foi tão covarde que me colocaram no tribunal do mal — afirmou.

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Marcão acompanhou Flamengo x Cruzeiro no Maracanã

Marcão marcou presença no Maracanã na última quarta-feira, quando acompanhou o jogo de volta entre Flamengo e Cruzeiro pelas oitavas de final da Libertadores. O empresário afirmou que ficou na torcida do clube mineiro e não teve problemas com os torcedores rubro-negros.

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— Não teve problema nenhum (no Maracanã), fiquei na torcida do Cruzeiro... Eu cuidei da minha própria segurança. Se eu não cuidar, ninguém cuida. Fui para a torcida do Cruzeiro e fui muito bem recebido, muito bem aceito — relatou.

Por fim, o pai de Gerson também separou a torcida do Flamengo dos ataques que, segundo ele, recebe nas redes sociais.

— A torcida do Flamengo é a menos culpada (pela situação causada com Gerson). Um monte de "robôzinhos", de pessoas, que querem fazer coisas comigo. Sou da rua, sou muito querido por parte da torcida do Flamengo, mas, infelizmente, dentro do Flamengo as coisas são complicadas. Tem que ser do jeito que a diretoria quer — finalizou.

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Marcão, pai e empresário de Gerson, jogador do Cruzeiro e ex-Flamengo (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

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