Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

OPINIÃO: Pedro precisa dar resposta ao Flamengo no momento mais decisivo da temporada

Camisa 9 desperdiçou nova chance e ligou alerta

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
19/10/2026 05:00
Atualizado há 1 hora
Favorite o Lance! no Google

Pedro precisa recuperar sua melhor fase pelo Flamengo. E o mais rápido possível. Na vitória por 3 a 0 sobre o Bahia, neste domingo (18), o camisa 9 passou em branco mais uma vez e desperdiçou oportunidades que poderiam ter transformado sua atuação. São apenas dois gols nos últimos 12 jogos, contando apenas partidas pelo clube, um número que acende o alerta justamente no momento mais importante da temporada rubro-negra.

O Flamengo vive um dos períodos mais decisivos do ano. Recuperou a liderança do Brasileirão e está na semifinal da Libertadores. Com a possibilidade de conquistar os dois principais títulos que disputa, o time de Leonardo Jardim precisa de seu artilheiro em plena forma. Não basta que Pedro participe do jogo: é necessário voltar a ser decisivo.

continua após a publicidade

É verdade que o centroavante vem assumindo cada vez mais importância tática. Contra o Bahia, por exemplo, deu um lançamento fundamental no lance que resultou no pênalti sofrido por Carrascal e convertido por Jorginho. Sua capacidade de fazer o pivô, conectar os companheiros e contribuir para a construção das jogadas continua sendo um recurso importante para o Flamengo.

Mas existe uma diferença entre ajudar o time a jogar e decidir partidas. E o torcedor rubro-negro espera justamente a versão de Pedro que tantas vezes fez a diferença: o camisa 9 matador, capaz de aproveitar uma oportunidade e mudar o rumo de um confronto.

continua após a publicidade
Pedro comemora seu gol em Flamengo x Bragantino
Pedro comemora gol pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A quantidade de chances desperdiçadas nos últimos jogos preocupa. Em determinadas situações, falta capricho na finalização, seja na escolha do canto, na força do chute ou na execução. Não se trata de questionar a qualidade técnica do atacante, mas de cobrar que ele volte a demonstrá-la dentro da área. Pedro já provou inúmeras vezes que tem capacidade para isso. E o calendário não permite que essa recuperação fique para depois.

Na quinta-feira, o Flamengo recebe o Estudiantes, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. É uma partida decisiva, daquelas em que a eficiência dos atacantes pode determinar quem seguirá na disputa pelo título continental. Em seguida, o Rubro-Negro terá compromissos fundamentais pelo Brasileirão, incluindo o confronto direto com o Palmeiras na briga pela liderança.

continua após a publicidade

São jogos que exigem concentração, personalidade e, principalmente, precisão nas oportunidades criadas. Pedro conhece esse cenário e já mostrou que pode ser protagonista em grandes decisões. Por isso, a expectativa sobre ele é tão alta.

O camisa 9 não precisa provar que sabe fazer gols. Seu histórico pelo Flamengo fala por si, com 178 gols. Precisa, porém, reencontrar a confiança e o capricho que fizeram dele uma das principais referências ofensivas da equipe. O momento exige uma resposta, e não há cenário melhor para isso do que uma semifinal de Libertadores no Maracanã.

continua após a publicidade

O Flamengo chegou à reta decisiva da temporada brigando por títulos importantes. Para transformar essa campanha em conquistas, precisará de seus principais jogadores no melhor nível. Pedro é um deles. A hora de o artilheiro aparecer é agora.

📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Técnico afirmou que houve um erro de arbitragem (Foto: Marcio Jose/AGIF/Folhapress)

Brasileirão Série A

Rogério Ceni aponta erro de arbitragem em Bahia x Flamengo

Há 7 minutos
Jogadores do Flamengo no jogo contra o Bahia

Flamengo

ANÁLISE: Flamengo reage e dá resposta ao Palmeiras na briga pelo título do Brasileirão

Há 1 hora
Benito Di Paula com a camisa do Flamengo

Fora de Campo

Morre o cantor e compositor Benito Di Paula, torcedor do Flamengo e do Bangu

Há 10 horas
Rossi em ação durante Santos x Flamengo

Flamengo

Em meio à pressão, Rossi fala sobre futuro no Flamengo: 'Meu desejo é ficar'

Há 10 horas
Jogadores do Flamengo se abraçam em comemoração no gramado, torcida lotada ao fundo.

Brasileirão Série A

Brasileirão: veja os resultados deste domingo, pela 31ª rodada

Há 10 horas
Jardim em Bahia x Flamengo

Flamengo

Jardim explica ineficácia do Flamengo nas finalizações: 'Demérito nosso'

Há 11 horas
Mais LANCE!
Paquetá e Bruno Henrique, jogadores do Flamengo, comemorando durante a partida.Paquetá e Burno Henrique em Bahia x Flamengo

Lucas Paquetá celebra liderança do Flamengo e projeta decisão na Libertadores

Pedro Flamengo

Gol perdido em Flamengo x Bahia choca torcida: 'Inacreditável'

Leonardo Jardim técnico Flamengo

Com Jorginho e mudanças, Jardim define escalação do Flamengo para enfrentar o Bahia

Jogador em camisa branca com listras vermelhas corre para cobrar pênalti; adversários azul e vermelho ao fundo.

Flamengo atropela Bahia por 3 a 0 e reassume a liderança do Brasileirão

Lucas Paqueta na partida entre Flamengo e Corinthians Brasileiro Serie A

Flamengo aposta em força fora de casa na disputa pelo título com o Palmeiras

José Mourinho, atual comandante do Real Madrid (Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP)

Ex-Flamengo comenta sobre futuro no Real Madrid: 'Por que não?'

Estádio do Maracanã ao entardecer, arquibancadas iluminadas em vermelho e verde, cidade iluminada ao redor.

Flamengo terá clássico com Botafogo no NBB de portões fechados por causa de Vasco x Boca

Leonardo Jardim durante treino no Ninho do Urubu (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Escalação: Flamengo tem retorno de Jorginho contra o Bahia, mas segue com desfalques

Bahia x Flamengo, Campeonato Brasileiro 2026, Arena Fonte Nova

Bahia x Flamengo: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

Jogadores do Flamengo contra o Estudiantes

Flamengo terá sequência decisiva entre Libertadores e Brasileirão, com cinco jogos no Rio

Felipe Melo com boné cinza, óculos escuros e casaco preto sorri ao ar livre, com grade e estrutura azul/amarela ao fundo

Fala de Felipe Melo sobre o Flamengo enlouquece torcedores: 'Era óbvio'

Gustavo Tejera no apito

Libertadores: Conmebol define árbitro uruguaio para Flamengo x Estudiantes

Alexander Medina aplaude Estudiantes no confronto com o Flamengo, pela Libertadores

Técnico do Estudiantes, Medina critica atuação do Flamengo em La Plata