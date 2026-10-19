Pedro precisa recuperar sua melhor fase pelo Flamengo. E o mais rápido possível. Na vitória por 3 a 0 sobre o Bahia, neste domingo (18), o camisa 9 passou em branco mais uma vez e desperdiçou oportunidades que poderiam ter transformado sua atuação. São apenas dois gols nos últimos 12 jogos, contando apenas partidas pelo clube, um número que acende o alerta justamente no momento mais importante da temporada rubro-negra.

O Flamengo vive um dos períodos mais decisivos do ano. Recuperou a liderança do Brasileirão e está na semifinal da Libertadores. Com a possibilidade de conquistar os dois principais títulos que disputa, o time de Leonardo Jardim precisa de seu artilheiro em plena forma. Não basta que Pedro participe do jogo: é necessário voltar a ser decisivo.

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É verdade que o centroavante vem assumindo cada vez mais importância tática. Contra o Bahia, por exemplo, deu um lançamento fundamental no lance que resultou no pênalti sofrido por Carrascal e convertido por Jorginho. Sua capacidade de fazer o pivô, conectar os companheiros e contribuir para a construção das jogadas continua sendo um recurso importante para o Flamengo.

Mas existe uma diferença entre ajudar o time a jogar e decidir partidas. E o torcedor rubro-negro espera justamente a versão de Pedro que tantas vezes fez a diferença: o camisa 9 matador, capaz de aproveitar uma oportunidade e mudar o rumo de um confronto.

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Pedro comemora gol pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A quantidade de chances desperdiçadas nos últimos jogos preocupa. Em determinadas situações, falta capricho na finalização, seja na escolha do canto, na força do chute ou na execução. Não se trata de questionar a qualidade técnica do atacante, mas de cobrar que ele volte a demonstrá-la dentro da área. Pedro já provou inúmeras vezes que tem capacidade para isso. E o calendário não permite que essa recuperação fique para depois.

Na quinta-feira, o Flamengo recebe o Estudiantes, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. É uma partida decisiva, daquelas em que a eficiência dos atacantes pode determinar quem seguirá na disputa pelo título continental. Em seguida, o Rubro-Negro terá compromissos fundamentais pelo Brasileirão, incluindo o confronto direto com o Palmeiras na briga pela liderança.

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São jogos que exigem concentração, personalidade e, principalmente, precisão nas oportunidades criadas. Pedro conhece esse cenário e já mostrou que pode ser protagonista em grandes decisões. Por isso, a expectativa sobre ele é tão alta.

O camisa 9 não precisa provar que sabe fazer gols. Seu histórico pelo Flamengo fala por si, com 178 gols. Precisa, porém, reencontrar a confiança e o capricho que fizeram dele uma das principais referências ofensivas da equipe. O momento exige uma resposta, e não há cenário melhor para isso do que uma semifinal de Libertadores no Maracanã.

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O Flamengo chegou à reta decisiva da temporada brigando por títulos importantes. Para transformar essa campanha em conquistas, precisará de seus principais jogadores no melhor nível. Pedro é um deles. A hora de o artilheiro aparecer é agora.

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