A possível chegada de Lucas Paquetá agitou os torcedores do Flamengo na quarta-feira (3). O meio-campista, em processo de investigação após ter seu nome ligado a apostas esportivas, pode ser emprestado ou negociado em definitivo junto ao West Ham, já chegando na janela do meio de 2024 ao Rio de Janeiro.

Fortalecendo o setor central da equipe de Tite, Paquetá seria mais uma opção entre alguns dos craques do Fla, como De Arrascaeta e Nico de la Cruz. Em um esquadrão recheado de jogadores caros e de alta qualidade, o time segue brigando pelo topo da tabela do Brasileirão, e também está de olho nas copas, seguindo vivo no mata-mata da Copa do Brasil e da Libertadores.

A sequência rigorosa de jogos do calendário sul-americano acaba forçando clubes de topo a realizar um rodízio entre os atletas selecionados para as partidas, a fim de evitar lesões. Sabendo desse detalhe, o Rubro-Negro reforçou seu banco de reservas nos últimos anos, mirando conquistar todas as competições possíveis sem deixar cair o ritmo.

Apesar da rotação de jogadores, Tite tem um esquema altamente claro no comando do Flamengo. Na base do 4-3-3, a única alteração esquemática constante é a utilização de um ou dois volantes, encaixando De La Cruz como um segundo volante sem a bola e um meia de criação quando tem a posse, inclusive ajudando na pressão pós-perda.

Caso retorne à Gávea, Paquetá provavelmente ganharia uma das vagas de titular do meio para a frente, o que empurraria uma das atuais peças para o banco de reservas. As probabilidades apontam hoje para dois caminhos: a saída de Cebolinha, improvisando um dos meias no flanco esquerdo, ou de Arrascaeta, que lida com problemas físicos há alguns meses. Outra aquisição viável e próxima de se concretizar é a de Marcos Antônio, da Lazio. Veja as prováveis escalações do time titular e reserva que Tite pode armar:

⚽ TIME TITULAR

Rossi; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Matías Viña; Erick Pulgar, Nico de la Cruz e Lucas Paquetá; Gerson, Arrascaeta (Cebolinha) e Pedro



⚽ TIME RESERVA

Matheus Cunha; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Marcos Antônio (Igor Jesus) e Allan (Victor Hugo); Luiz Araújo (Lorran), Arrascaeta (Cebolinha) e Bruno Henrique; Carlinhos (Gabigol)

Com o time B montado e um padrão de jogo muito bem esquematizado por parte do comandante e seu qualificado staff, o Fla cresceria nos momentos de necessidade de revezamento. A mistura, neste período de Copa América, rendeu ótimos números: são sete jogos sem as peças convocadas, com cinco vitórias, um empate e uma derrota, além da liderança do Brasileirão.

O nível que poderia ser alcançado pela equipe reserva superaria boa parte dos times titulares da primeira divisão do país. Botafogo, Palmeiras e Bahia seriam os possíveis únicos a bater de frente com o esquadrão, fortalecidos pelos investimentos já feitos e que podem ser realizados na janela de transferências.

Mas que isso seja entendido não como um demérito aos demais componentes do Brasileirão, e sim um enaltecimento ao que o Flamengo faz na montagem de seu plantel, tendo como exemplo as conversas por Lucas Paquetá. Um trabalho de reestruturação de uma década, que mesmo com altos e baixos, trouxe resultados e títulos, e possibilita sonhar com contratações que parecem impossíveis. Mesmo com a troca de gestão ao final do ano, a continuidade do processo poderia resultar na continuidade de um forte domínio, somado a outros clubes, no topo do país.

