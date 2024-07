Vitória do Flamengo sobre Atlético-MG evidencia diferença entre os elencos

Flamengo foi superior ao Atlético-MG atuando com equipe alternativa e longe do Maracanã (Fernando Moreno/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 00:03 • Rio de Janeiro (RJ)

No jogo em que Flamengo e Atlético-MG estavam com times desfigurados por conta de desfalques, a profundidade do elenco fez diferença. O Rubro-Negro provou ter mais qualidade em relação ao seu rival para conquistar grande vitória no território adversário.

Em relação a equipe considerada principal, Tite iniciou o duelo sem seisde seus principais atletas: Pedro, Cebolinha, Arrascaeta, De La Cruz, Pulgar e Varela. Carlinhos, Bruno Henrique, Luiz Araújo, Allan, Léo Ortiz e Wesley começaram o confronto na Arena MRV.

Por outro lado, o Atlético-MG não contou com o goleiro Everson (lesão), além Guilherme Arana e Alan Francos, que estão nos Estados Unidos para a disputa da Copa América. Por conta disso, Matheus Mendes e Rômulo receberam oportunidades.

Estádio em silêncio

Com um início muito intenso, o Flamengo abriu o placar cedo com Bruno Henrique aproveitando cruzamento de Luiz Araújo. Na sequência, Carlinhos aproveitou uma bela jogada de Wesley e balançou as redes. No segundo tempo, Ayrton Lucas fez grande jogada individual e pediu silêncio na Arena MRV. No fim, BH aproveitou um lançamento de Pedro e fechou a conta.

Em determinado momento, os torcedores do Atlético-MG "obedeceram" o pedido de Ayrton Lucas e permaneceram calados em grande parte do jogo. Por outro lado, os rubro-negros eram ouvidos cantando a plenos pulmões e ainda provocaram os adversários com os pedidos de "mais um" gol para tornar o triunfo ainda mais saboroso.

No fim, o público do Galo chegou a demonstrar apoio ao time com o clássico grito de "eu acredito" que embalou o clube na conquista da Libertadores, em 2013. Mas o final da partida também ficou marcado por uma confusão entre torcedores da mesma torcida, que estavam chateados com a derrota contra um dos maiores rivais no país.

Atlético-MG foi muito inferior ao Flamengo na Arena MRV (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Gol dos 'reservas'

Diante dos desfalques, o Flamengo contou com a força de seu banco de reservas para conquistar os três pontos e demonstrar a força do elenco. Bruno Henrique (2) e Carlinhos foram determinantes na construção da vitória.

Ayrton Lucas, que também vem revezando a titularidade com Matías Viña, também deu uma resposta para os torcedores, que o criticaram recentemente. O elenco é forte e prova ter mais qualidade em relação a um dos clubes que mais tem poder de investimento no Brasil.

Existe grande expectativa pela volta dos "pesos-pesados" do elenco para que Tite consiga trabalhar melhor com seu plantel. Revezar suas peças para que não haja desgaste ao longo da maratona que é o Campeonato Brasileiro em busca do título que não vem desde 2020.

Tite soube aproveitar força do elenco diante do Atlético-MG (Foto: Gilson Lobo/AGIF)