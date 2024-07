Técnico do Flamengo, Tite revela lesão de Pedro e justifica banco: ‘Ia estourar’

Tite justificou a ausência de Pedro por conta de uma lesão diante do Atlético-MG (Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 00:40 • Rio de Janeiro (RJ)

Treinador do Flamengo, Tite justificou a ausência de Pedro na equipe titular por conta de um problema que o centroavante teve no treino de terça-feira (2). Em coletiva, o comandante explicou que o atleta correu riscos de agravar a lesão.

- Pedro sentiu a perna ontem à tarde. Ele correu o risco de não vir, ele se predispôs a vir. Eu não sou maluco. Externei para o presidente, Era um risco começar com ele, ele iria estourar. A gente procura ter esse bom senso em relação a tudo isso.

Poupado em grande parte do jogo contra o Atlético-MG, Pedro entrou aos 17 minutos do segundo tempo. Nesse período, o centroavante fez um lindo lançamento para Bruno Henrique anotar o quarto gol do Flamengo.

Sem Gabigol, Carlinhos entrou no lugar do camisa nove e balançou as redes pela primeira vez com a camisa do Rubro-Negro. No sábado (6), a equipe de Tite se prepara para enfrentar o Cuiabá, pelo Brasileirão.