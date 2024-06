Flamengo se aproxima de acerto com Marcos Antônio

Marcos Antônio em ação pela Lazio (Foto: Marco Rosi / Lazio)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/06/2024 - 14:00 • Rio de Janeiro • Atualizada em 29/06/2024 - 16:23

O Flamengo está perto de acertar a contratação do meia Marcos Antônio, de 24 anos. O jogador, que pertence à Lazio, estava emprestado ao PAOK, da Grécia, mas não faz parte dos planos do clube e deve ser negociado junto aos cariocas.

O modelo pretendido é de empréstimo de um ano, até o final do primeiro semestre de 2025, com obrigação de compra de 4 milhões de euros (quase R$ 24 milhões). A compra, porém, só aconteceria em caso de alcance de metas estipuladas pela diretoria rubro-negra. A informação é do jornal italiano "Il Messaggero".

Revelado pelas categorias de base do Athletico-PR, Marcos Antônio foi comprado pelo Estoril-POR em 2018. Depois, passou pelo Shakhtar Donetsk, em passagem que durou mais de três anos. Negociado junto à Lazio em julho de 2022, não conseguiu se firmar no futebol italiano e foi cedido ao futebol grego, demonstrando bom futebol pelo PAOK.

Marcos pode jogar como primeiro ou segundo volante, tendo dinamismo na saída de bola. Portanto, chegaria para brigar por posição com Allan e Pulgar, que costumam revezar no setor do esquema de Tite.

