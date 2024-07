Flamengo busca contratação de Lucas Paquetá na janela de transferências; entenda

Lucas Paquetá é alvo do Flamengo na janela de transferências (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)







Escrito por João Brandão • Publicada em 03/07/2024 - 18:36 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo busca a contratação do meia Lucas Paquetá, do West Ham, na janela de transferências do meio do ano. A informação foi dada pelo "ge" e confirmada pelo Lance!.

A negociação é considerada complicada, uma vez que o atleta da Seleção Brasileira tem contrato com os Hammers até junho de 2027. No entanto, as investigações envolvendo um suposto envolvimento do jogador com apostas esportivas seguem em andamento.

Há dois anos, o West Ham investiu cerca de 60 milhões de euros (R$ 300 milhões) na contratação do até então atleta do Lyon. O Flamengo deseja a chegada do meia para o segundo semestre visando a Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão.

As negociações estão sendo tratadas por Marcos Braz, Vice-Presidente de Futebol do Rubro-Negro. O dirigente tem viagem marcada para a Europa ao lado de Bruno Spindel para discutir e destravar essa negociação, além da chegada de Marcos Antônio, da Lazio.