Da seca a redenção: Carlinhos desencanta com o Flamengo em noite de gala

Carlinhos marcou seu primeiro gol com a camisa do Flamengo diante do Atlético-MG (Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Titular pela segunda vez desde que chegou ao Flamengo, Carlinhos desencantou e marcou seu primeiro gol desde fevereiro, quando ainda defendia o Nova Iguaçu. Foram quase cinco meses sem balançar as redes.

No Rubro-Negro, o camisa 22 encontrava pouco espaço para entrar em campo, mas uma lesão o deixou afastado dos gramados por grande parte do mês passado. No entanto, o centroavante tornou-se opção imediata para Pedro, enquanto Gabigol não é relacionado há duas partidas devido a indefinição de sua permanência no clube ou não.

Em coletiva, Cléber Xavier Filho, auxiliar técnico de Tite, exaltou a presença de Carlinhos na Arena MRV. Como um atacante nato, o atleta aproveitou boa jogada de Wesley, que acertou um chute na trave, e deu um carrinho no rebote para fazer o segundo gol de sua equipe.

- Vou aproveitar para valoriza-lo. O Carlinhos não faz um jogo inteiro desde o Campeonato Carioca. Ele teve uma lesão recentemente, recuperou e vem treinando muito bem. Mereceu a oportunidade e aproveitou. Foi premiado com um gol. Todo o grupo ficou muito feliz por ele - disse o assistente.

Drama familiar

Contratado pelo Flamengo no início de abril, Carlinhos optou por preservar Luzenilda, sua mãe, da notícia por conta da forte emoção. O atleta queria preservar o coração de sua progenitora, que havia passado por problemas de saúde.

No entanto, o atacante contou sobre a felicidade de seus pais durante sua apresentação no Ninho do Urubu. Na época, o atleta deu o tom sobre o apoio de sua família em um dos momentos mais importantes de sua carreira como profissional.

- Falei para ela, conversei com meu pai ontem. Eles estão muito felizes, me desejaram boa sorte, e é isso que preciso. Minha mãe ficou cega por causa do tratamento, da operação, e liguei para meu pai. Estavam ela e meu pai na sala. Eu contei para eles e ela ficou muito feliz, só a gente sabe o que nós passamos, minha esposa, as pessoas que estão próximas de mim, para estar aqui hoje. Foi motivo de alegria para meu pai, para minha mãe.

Recentemente, Carlinhos viveu um drama por conta da morte de sua mãe, que faleceu no início de junho. Em entrevista após ter marcado seu primeiro gol com a camisa do Flamengo, o jogador lembrou com carinho de Luzenilda.

- Sou um cara que nunca desistiu. Perdi minha mãe há 15 dias, estou vivendo o luto ainda. Tá sendo difícil, mas tenho que continuar. Como eu penso sempre, ela me vestiu com as armaduras dela. Na hora que ela viu que eu tava preparado, ela foi embora. É um momento difícil para mim falar isso. Sei que ela tá nos braços do Senhor, e é isso que me conforta.

Carlinhos conquista a confiança dos torcedores do Flamengo (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Oportunidade certa

Contratado em abril, Carlinhos não pôde participar da fase de grupos da Libertadores por não ter sido inscrito, mas também não pôde entrar em campo contra o Amazonas, pela Copa do Brasil. Isso porque tinha disputado a etapa anterior com o Nova Iguaçu.

Em meio a suspensão de Gabigol por conta de uma suposta fraude em um exame antidoping, o centroavante recebeu chances contra o Atlético-GO e Palmeiras, no Brasileirão. No entanto, o camisa 22 voltou a perder espaço quando o ídolo do Rubro-Negro conseguiu um efeito suspensivo para voltar a atuar.

Em um novo período em que Gabigol está afastado da relação dos jogos, Carlinhos volta a ter oportunidade e mostrar que pode ser um reserva para Pedro. Vice-artilheiro do Campeonato Carioca, o atleta tenta se provar diariamente e ter a confiança da nação.