Alvo do Flamengo, Paquetá recebe salário milionário na Inglaterra; veja valores

➡️ OPINIÃO: Contratação de Lucas Paquetá é para o Flamengo dominar a América do Sul



Há dois anos, os ingleses investiram cerca de 60 milhões de euros (R$ 300 milhões) na contratação do até então atleta do Lyon. O Flamengo deseja a chegada de Paquetá para o segundo semestre, visando a Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão.



As negociações estão sendo tratadas por Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Rubro-Negro. O dirigente tem viagem marcada para a Europa ao lado de Bruno Spindel para discutir e destravar as tratativas, além de tentar a chegada de Marcos Antônio, da Lazio.