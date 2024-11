Olheiro Lance!: veja possíveis substitutos para Gabigol no Flamengo

Flamengo terá que ir ao mercado em busca de um substituto para Gabigol (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







11/11/2024

A saída de Gabigol do Flamengo no final deste ano já deixa um alerta: o clube carioca precisará ir ao mercado em busca de um substituto para 2025. Assim, confira opções para a reposição do jogador, que recebe cerca de R$1,5 milhão de salário.

Opções no ataque do Flamengo

Atualmente, o Rubro-Negro conta com dois atacante de referência, além de Gabigol: Pedro e Carlinhos. Os dois, no entanto, estão machucados. Além disso, outro jogador que pode exercer a função é Bruno Henrique, que costuma joga pelos lados.

Veja possíveis nomes para substituir Gabigol

Deivid Washington

Jogador do Chelsea, Deivid Washington esteve no radar do Flamengo no início de setembro. O negócio por empréstimo, no entanto, não foi para frente, muito por conta do desejo do clube inglês.

O Menino da Vila, de 19 anos, recebe cerca de R$ 1,1 milhão por mês. Ou seja, no quesito salarial, pode ser uma reposição automática para Gabigol, já que é um jogador bem visto internamente.

Deivid Washington já esteve no radar do Flamengo (Foto: Divulgação/Chelsea)

Róger Guedes

Ex-jogador de Palmeiras, Atlético-MG e Corinthians, Róger Guedes também pode ser um nome para substituir o atual camisa 99 do Flamengo. O Timão, aliás, também monitora a situação do jogador, que atualmente veste as cores do Al-Rayyan, do Catar.

Com contrato até o fim de junho de 2027, ele recebe um salário astronômico, na casa dos R$4,8 milhões.

Roberto Firmino

Um nome abordado pelos torcedores do Flamengo nas redes sociais é o de Roberto Firmino, do Al-Ahli, da Arábia Saudita. Foi o centroavante, aliás, que marcou o gol contra o Rubro-Negro na final do Mundial de Clubes de 2019, quando jogava pelo Liverpool, da Inglaterra.

Assim com Róger Guedes, Firmino também tem um salário superior ao de Gabigol no Flamengo: R$9,8 milhões. Ele, aliás, é um dos brasileiros mais bem pagos do futebol saudita.

Gabriel Jesus

Um cenário um pouco mais difícil, mas não impossível, é o de Gabriel Jesus, de 27 anos. Jogador do Arsenal, da Inglaterra, ele tem contrato até o fim de junho de 2027. Ele recebe cerca de R$10 milhões por mês.