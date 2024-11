Mariana Gross com a camisa do Flamengo durante o jornal (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/11/2024 - 14:14 • Rio de Janeiro (RJ)

O Rio de Janeiro amanheceu vermelho e preto nesta segunda-feira (11), em virtude do pentacampeonato da Copa do Brasil do Flamengo. Muitos torcedores foram às ruas vestindo as cores do time do coração. Um deles foi a jornalista Mariana Gross, que constantemente faz postagens em alusão ao Mais Querido.

Ao fim do "RJTV" primeira edição, a apresentadora se despediu mostrando a camisa do Flamengo, que estava em baixo de uma outra peça de roupa. Aliás, como de costume em dia seguinte após conquista do time carioca, Mariana estava vestida com as cores rubro-negras (camisa vermelha e saia preta).

Mariana Gross mostra camisa do Flamengo durante jornal (Foto: Reprodução)

Mariana Gross comemora título da Copa do Brasil

Na rede social "X", Mariana Gross fez postagens comemorando o título da Copa do Brasil. Anteriormente, no dia que antecedeu o jogo de volta da decisão, ela postou:

- Chega o Natal, mas não chega a final de amanhã. Boa noite, amigo. Para cima deles - escreveu.