Libertadores: Filipe Luís define escalação do Flamengo para enfrentar o Internacional

O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para o jogo contra o Internacional na noite desta quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Para o confronto de volta das oitavas de final da Libertadores, a principal novidade na escalação rubro-negra é Arrascaeta, que cumpriu suspensão no jogo de ida, no Maracanã, quando a equipe carioca venceu por 1 a 0.

O Flamengo está escalado com: Rossi; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique.

Danilo e De La Cruz, desfalques no primeiro jogo, foram liberados pelo departamento médico e estão à disposição de Filipe Luís. Eles, aliás, estiveram em campo no final de semana, quando as equipes se enfrentaram pelo Brasileirão.

Escalação do Internacional para enfrentar o Flamengo

O técnico Roger Machado repetiu a escalação da equipe que entrou em campo no Maracanã: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata e Alan Patrick; Wesley e Ricardo Mathias.

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X FLAMENGO

OITAVAS DE FINAL – VOLTA – LIBERTADORES

📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de agosto de 2025, às 21h30min (de Brasília);

📍 Local: estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

