A "Resenha do Galinho", programa de Zico na "FlamengoTV", canal do Flamengo no YouTube, estreia nesta quinta-feira (21). A atração contará com grandes nomes da história do clube carioca. O primeiro episódio terá uma entrevista exclusiva com Filipe Luís, atual treinador e ex-jogador do Rubro-Negro.

continua após a publicidade

➡️ Mundial Sub-20: Zico convoca torcida do Flamengo para jogo contra o Barcelona

O bate-papo de Zico com Filipe Luís abordará a trajetória do treinador no futebol, desde o seu início como atleta, até ao ofício na beira do campo. Um dos temas abordados na conversa é a rotina intensa de Filipe.

- Está dormindo bem? Oito horas por noite? - perguntou o Galinho, em tom descontraído.

Segundo episódio da 'Resenha do Galinho' terá grandes nomes da defesa do Flamengo

Após o programa com Filipe Luís, Zico receberá Mozer e Léo Ortiz, referências da defesa rubro-negra. O segundo episódio, gravado no Ninho do Urubu, contará com resenhas dos rubro-negros. O episódio vai ao ar no dia 26 de agosto.

continua após a publicidade

Posteriormente, a "Resenha do Galinho" passará a ser quinzenal, sempre às terças-feiras.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

- Com a Resenha do Galinho, a FlamengoTV reforça seu compromisso em oferecer conteúdos originais, exclusivos e que aproximam ainda mais a Nação da história e do presente do clube mais popular do Brasil. A Resenha do Galinho é a chance de reviver memórias, celebrar o presente e ter Zico, o maior de todos, conduzindo conversas que só ele poderia ter com outros ídolos rubro-negros. Pode comemorar, Nação, tem Zico também na FlamengoTV - disse o Flamengo em nota.

Zico recebe homenagem durante celebração de dois anos do Museu Flamengo (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real