Programa de Zico na FlamengoTV estreia nesta quinta; Filipe Luís é o convidado
Segundo episódio terá nomes importantes da história da defesa rubro-negra
- Matéria
- Mais Notícias
A "Resenha do Galinho", programa de Zico na "FlamengoTV", canal do Flamengo no YouTube, estreia nesta quinta-feira (21). A atração contará com grandes nomes da história do clube carioca. O primeiro episódio terá uma entrevista exclusiva com Filipe Luís, atual treinador e ex-jogador do Rubro-Negro.
Relacionadas
➡️ Mundial Sub-20: Zico convoca torcida do Flamengo para jogo contra o Barcelona
O bate-papo de Zico com Filipe Luís abordará a trajetória do treinador no futebol, desde o seu início como atleta, até ao ofício na beira do campo. Um dos temas abordados na conversa é a rotina intensa de Filipe.
- Está dormindo bem? Oito horas por noite? - perguntou o Galinho, em tom descontraído.
Segundo episódio da 'Resenha do Galinho' terá grandes nomes da defesa do Flamengo
Após o programa com Filipe Luís, Zico receberá Mozer e Léo Ortiz, referências da defesa rubro-negra. O segundo episódio, gravado no Ninho do Urubu, contará com resenhas dos rubro-negros. O episódio vai ao ar no dia 26 de agosto.
Posteriormente, a "Resenha do Galinho" passará a ser quinzenal, sempre às terças-feiras.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
- Com a Resenha do Galinho, a FlamengoTV reforça seu compromisso em oferecer conteúdos originais, exclusivos e que aproximam ainda mais a Nação da história e do presente do clube mais popular do Brasil. A Resenha do Galinho é a chance de reviver memórias, celebrar o presente e ter Zico, o maior de todos, conduzindo conversas que só ele poderia ter com outros ídolos rubro-negros. Pode comemorar, Nação, tem Zico também na FlamengoTV - disse o Flamengo em nota.
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias