Não é o Flamengo: Milton Neves elege o maior clube do Rio de Janeiro

11/11/2024

O jornalista Milton Neves, em sua coluna no “UOL”, publicada no último domingo (10), fez uma lista dos maiores times de cada estado do Brasil. No início do texto, o autor brinca dizendo que “foi uma pesquisa seríssima realizada pelo instituto Data Neves”. O apresentador, antes de divulgar o resultado, deixa um recado para os leitores.

— Os comentários estão abertos para choros e lamentações (risos) — escreveu em um trecho de sua coluna.

Milton começa com o estado do Acre (Rio Branco–AC), Alagoas (CSA), Amapá (Santos–AP), Amazonas (Nacional), Bahia (Bahia), Ceará (Ceará). Em seguida, ele cita outros locais do Brasil, como Rio de Janeiro (Botafogo), São Paulo (Santos), Rio Grande do Sul (Internacional) e Paraná (Coritiba).

Segue a lista feita por Milton Neves, sobre os maiores times de cada estado do Brasil.