Escrito por Lucas Bayer • Publicada em 11/11/2024 - 13:09 • Rio de Janeiro (RJ)

A revelação de Gabigol de que essa será a sua última temporada com a camisa do Flamengo repercutiu entre os torcedores, após o título da Copa Do Brasil. Pela relevância do jogador e a sua importância na história do clube carioca, o tema foi abordado nos veículos de imprensa fora do Brasil.

O site "A Bola", de Portugal, destacou a declaração do atacante após a partida contra o Atlético-MG. No país português, o atacante vestiu as cores do Benfica. Ele, no entanto, não teve tanto sucesso pelo time português. Na época, chegou por empréstimo pela Inter de Milão, da Itália.

O portal "O jogo", também de Portugal, foi outro veículo que mencionou a saída de Gabigol do Flamengo, citando o Cruzeiro, próximo destino do jogador.

Imprensa argentina também aborda saída de Gabigol do Flamengo

O "Diário Olé", da Argentina, chamou a atenção para a declaração do camisa 99 do Flamengo, classificando a notícia como "bomba".

Gabigol na história do Flamengo

No Flamengo desde o início de 2019, Gabigol se tornou uma referência nos últimos anos de glórias do time carioca. Foram mais de 300 jogos com a camisa rubro-negra. Ao longo da trajetória na Gávea, conquistou 13 títulos, entre eles duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros e duas Copas do Brasil.

Com os dois gols diante do Galo, chegou a 16 em finais pelo Rubro-Negro, demonstrando o poder de decisão mais uma vez no encerramento da passagem pelo Fla.