Rivais se desesperam com fala de presidente do Flamengo: ‘Nunca serão’

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, disse nesta quarta-feira (20) que o clube "quer ser o Real Madrid das Américas". Assim que a infomração começou a circular, os rivais se desesperaram nas redes sociais.

A declaração foi dada durante live realizada pela Flamengo TV para falar sobre o novo patrocínio do clube, da casa de apostas Betano. O acordo é o maior da história e vai render R$ 268 milhões por ano ao rubro-negro.

- Temos que ter muita admiração pelo Real Madrid. A gente vive num mundo de SAFs, certo? O Real Madrid não é SAF. O Real Madrid é um clube, como o Flamengo é um clube. O Real Madrid não tem dono, como o Flamengo não tem dono. E o Real Madrid, nós temos que reconhecer, é o clube mais vencedor da história do futebol mundial. Em quem mais a gente poderia se espelhar? — considerou Bap, para depois afirmar que o desejo do clube rubro-negro é ser igual ao espanhol.

— A gente quer ser o Real Madrid das Américas. Algumas pessoas dizem que soa arrogante. Não, isso é um elogio implícito ao que o Real Madrid conseguiu construir — declarou Bap.

Quando a fala do presidente do Flamengo começou a repercutir nas redes sociais, os rivais começaram a reagir nas redes sociais. Alguns até concordaram com Bap, mas a maioria não curtiu a declaração. Veja abaixo.

O presidente do Flamengo acrescentou que a intenção é que o rubro-negro tenha nas Américas o mesmo sucesso que o Real Madrid tem a nível mundial. Mas, no longo prazo, quem sabe até competir em escala global.

— Nós queremos nos espelhar no Real Madrid. Eles vivem numa realidade comercial diferente, financeira e econômica diferente do Flamengo, mas o Flamengo está dando os seus passos — comentou Bap.

— O Flamengo está dando os seus passos no Brasil, na região em que nós estamos inseridos. E as coisas mudam no mundo, certo? As coisas mudam no mundo. Daqui a dez anos, quem sabe onde nós estaremos…