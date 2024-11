Danilo em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/11/2024 - 17:40 • Rio de Janeiro (RJ)

Danilo, que está com a Seleção Brasileira para os jogos desta Data Fifa, foi alvo do Flamengo nas últimas janelas de transferências. O nome do lateral da Juventus, da Itália, aliás, também é comentado por torcedores rubro-negros. No sábado (16), ele respondeu sobre o tema.

No hotel da delegação brasileira em Salvador, Danilo foi abordado por um torcedor do time carioca. Ao ser questionado sobre a possibilidade de vestir a camisa do Flamengo no futuro, o lateral respondeu: “Não. Quer dizer, não sei, nunca se sabe”.

Danilo dá prioridade ao Flamengo e a outro clube no Brasil

Recentemente, em entrevista ao "Ge", Danilo abordou um provável retorno ao futebol brasileiro. O jogador foi sincero e disse que prioriza Flamengo e Santos (clube em que foi revelado).

- Estou planejando ainda aquilo que vão ser meus próximos anos como jogador de futebol. Não quero jogar até muito tarde, sempre falei isso. Dois ou três anos é o máximo que eu quero jogar. Mas, se em algum momento eu falar 'quero voltar para o Brasil', tem duas prioridades: Flamengo e Santos - contou Danilo.

Danilo volta a falar sobre a possibilidade de jogar no Flamengo (Foto: Vitor Silva/CBF)

O carinho de Danilo pelo Mais Querido passa por sua família. Afinal, segundo ele, todos os seus familiares são rubro-negros e, quando tem algum jogo importante do Flamengo, eles se reúnem para fazer churrasco.

- A minha família é toda flamenguista, é uma loucura. Toda vez que tem jogo do Flamengo, Libertadores, todas essas coisas, o pessoal para, vai fazer churrasco para ver o jogo do Flamengo. Eu tenho uma cunhada que ela chora. Falou do Flamengo, ela chora mesmo, se emociona - detalhou.