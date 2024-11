Mauro Cezar detona museu do Flamengo por ‘omissão dos meninos mortos no CT’

Tragédia no Ninho do Urubu vitimou dez jovens da base do Flamengo (Foto: Guilherme Abrahão/Lancepress)







17/11/2024 - Rio de Janeiro

Em 2023, o Flamengo reinaugurou o seu Museu, que fica na sede social do clube, na Gávea. Em visitação, o espaço foi alvo de duras críticas do jornalista Mauro Cezar, principalmente pela "omissão completa dos 10 meninos mortos no CT em 8 de fevereiro de 2019". As vítimas da tragédia que matou dez jovens no Centro de Treinamento do Flamengo não receberam nenhum tipo de homenagem no museu.

Imagens do muséu do Flamengo (Foto: Paula Mattos/Lance!)

Veja o pronunciamento de Mauro Cezar

Tente encontrar, no Museu do Flamengo, referências a Moderato, Pirilo, Valido, Leonidas, Zizinho, Domingos, Fausto, Evaristo, Dr. Rúbis, Carlinhos, Reyes, Doval, Zagallo, Geraldo e tantos outros.

Não será fácil. E se achar, sobre muitos deles, verá somente a foto rodando num painel com o nome, sem qualquer informação a mais. Quem foi? Quando jogou? Quais seus feitos com a camisa rubro-negra? Nada disso está acessível naqueles painéis.

O Museu do Flamengo decepciona, mas ainda é possível corrigir erros crassos, que vão além da falta de referências e detalhamento de vários nomes históricos do futebol rubro-negro. Como a omissão completa dos 10 meninos mortos no CT em 8 de fevereiro de 2019. O memorial existente na Gávea antes da inauguração desse espaço tinha uma homenagem aos Garotos do Ninho. No Museu do Flamengo, parece que eles nunca existiram.

Logo após a inauguração, questionei a assessoria de imprensa do museu, em 7 de agosto de 2023. A resposta: “A homenagem para os meninos do Ninho está la no CT mesmo - não terá mais uma no museu”. Insisti, afinal, o Centro de Treinamentos não fica aberto à visitação, quem pode ver a tal homenagem? Até hoje, 468 dias depois e após novas mensagens cobrando uma resposta que faça sentido, ela ainda não veio.

Quem fez a curadoria do Museu do Flamengo tem muito a corrigir, se o objetivo do trabalho for contar a história do clube. Contar a história. É o que fazem os museus. Esses nomes, e muitos outros, fazem parte dela, que não começou em 2019, tampouco em 1981. E os Garotos do Ninho também, mesmo que da maneira que ninguém jamais desejaria. Faz bem a torcida do Flamengo, que os homenageia cantando aos 10 minutos de cada jogo. “São 10 estrelas a brilhar”. Sim, eles são. Menos no Museu do Flamengo.

O dia 08/02/2019 ficará marcado como um dia triste na história do futebol brasileiro (Foto: Adriano Fontes/ AMPress)

