Jayme de Almeida e Filipe Luís, ídolos do Flamengo (Fotos: Divulgação e Dhavid Normando)







Escrito por Lucas Bayer • Publicada em 17/11/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

A conquista da Copa Do Brasil do Flamengo deste ano teve uma coisa em comum com o título rubro-negro de 2013: a solução caseira. Afinal, em ambos os casos, o clube teve troca de treinados durante a temporada, optando por nomes da casa. Se no pentacampeonato o comandante foi Filipe Luís, no tri o treinador foi Jayme de Almeida, que em entrevista ao Lance! falou sobre o técnico atual.

➡️ Jayme de Almeida é atração do Museu Flamengo neste sábado

- O Flamengo jogou muito bem a final (contra o Atlético-MG). O Filipe Luís deu um novo ânimo ao time. O time está jogando no estilo que a torcida gosta, para frente, marcando em cima. Então, o Filipe foi muito feliz na forma em que ele colocou o time para jogar. Foi um campeonato justo, da forma como a equipe se apresentou - iniciou Jayme.

- Eu acho que quando você está no grupo, no meu caso eu era auxiliar, cheguei com Luxemburgo em 2010, fica mais fácil. Conhecia todos os jogadores, sabia da forma como o time jogava, as virtudes. Isso facilita o início do trabalho. Esse é o caso do Filipe Luís, que esteve com esse grupo há pouco tempo. Desceu para as categorias de base, fez um grande trabalho. E, agora, está começando como técnico profissional muito bem - completou o ex-treinador.

Filipe Luís na conquista do título da Copa do Brasil (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Trajetórias de Jayme de Almeida e Filipe Luís

Em 2013, Jayme de Almeida, que fazia parte da comissão permanente do Flamengo, assumiu o cargo após Mano Menezes pedir demissão. Ele foi o comandante da equipe que contava com Hernane, Elias e Paulinho, campeã da Copa do Brasil em cima do Athletico na final.

Já em 2024, Filipe Luís, até então treinador do time sub-20, assumiu o posto após o clube demitir Tite. Com o triunfo contra o Atlético-MG na final, ele assumiu a marca de treinador campeão neste século com menos jogos (nove), ultrapassando Ney Franco.