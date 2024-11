Luiz Araújo retoma processo de retorno gradual ao Flamengo

Luiz Araújo durante treino do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza /CRF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/11/2024 - 10:56 • Rio de Janeiro (RJ)

Recuperado da fratura na cartilagem do joelho direito, Luiz Araújo retomou a programação de retorno gradual ao time do Flamengo após o segundo jogo da final da Copa Do Brasil. Apesar de ter sido relacionado para a decisão e retornado aos treinamentos com o elenco, o atacante ainda não estava 100% recuperado. A informação foi divulgada pelo "GE".

➡️ Campeão da Copa do Brasil em 2013, Jayme de Almeida elogia trabalho de Filipe Luís

Desta vez, o jogador treinou separado do restante do elenco no último sábado (16), quando o plantel se reapresentou no Ninho do Urubu, e isso não representa nenhum tipo de involução no tratamento. O atleta de 28 anos fez esteira sem impacto e realizou trabalhos à parte do grupo.

Após ter sido relacionado para a decisão na Arena MRV, Luiz Araújo não estava à disposição de Filipe Luís na última quarta (13), contra o mesmo Atlético-MG, pelo Brasileirão. Na programação do departamento de saúde e alto rendimento do Flamengo, comandado pelo médico Márcio Tannure, o camisa 7 teria condições de atuar 20 ou 30 minutos.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Dessa forma, a expectativa é de que Luiz Araújo não viaje para o duelo contra o Cuiabá, na quarta (20), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Entretanto, os treinamentos dos próximos dias serão determinantes para definir a situação do jogador.

Luiz Araújo foi importantíssimo durante a temporada, com seis gols e 10 assistências em 50 partidas disputadas. Ele ainda não atuou desde que Filipe Luís assumiu o comando rubro-negro: ele se lesionou no primeiro tempo do empate por 1 a 1 com o Vasco, em 15 de setembro, quando Tite ainda era o treinador.

Filipe Luís cita possibilidade do retorno de Luiz Araújo no Flamengo

Na coletiva de imprensa após a vitória do Flamengo contra o Cruzeiro, fora de casa, o técnico Filipe Luís falou sobre a possibilidade do retorno de Luiz Araújo e De La Cruz. O primeiro, no entanto, é o que tem mais chance de ir para o jogo.

- Tenho a esperança que tanto o Nico (De la Cruz) e o Luiz Araújo estejam à disposição no domingo, e isso fortalece muito o elenco, se esses dois voltarem, com os cinco que não viajaram (para o jogo contra o Cruzeiro). O médico vai falar melhor do que eu, mas essa a informação que eu posso passar agora é essa - disse o treinador.