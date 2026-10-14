O Flamengo encerrou a preparação para enfrentar o Estudiantes nesta quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), em La Plata. A última atividade antes de encarar o time argentino foi realizada no centro de treinamento do Defensa y Justicia. Saiba onde assistir ao jogo!

Para o primeiro jogo contra o Estudiantes, o técnico Leonardo Jardim não terá Arrascaeta e Danilo, que estão no departamento médico, enquanto Ayrton Lucas e Evertton Araújo se recuperam com a preparação física. Quem completa a lista de desfalques é Jorginho, suspenso.

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Por outro lado, o treinador português conta com o retorno de Léo Ortiz, que ficou fora do clássico com o Fluminense por conta do nascimento da filha.

Elenco do Flamengo realiza treinamento antes de confronto decisivo pela Libertadores (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Provável escalação do Flamengo

Para encarar o Estudiantes, Saúl deve ser escalado no lugar de Jorginho e formar o meio-campo ao lado de Pulgar e Paquetá. O segundo, inclusive, deve substituir Arrascaeta. Já no ataque, a dúvida fica entre Bruno Henrique e Pedro, com o camisa 27 levando vantagem na disputa, principalmente pelo aspecto físico.

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A escalação do Flamengo deve contar com: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Saúl e Lucas Paquetá; Carrascal, Bruno Henrique (Pedro) e Samuel Lino.

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✅ FICHA TÉCNICA

Estudiantes🆚 Flamengo

🏆 Libertadores - Semifinal - Jogo de ida

📆 Data e horário: quinta-feira, 15 de outubro de 2026, 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, La Plata (ARG)

👁️ Onde assistir: Disney+ e Espn.

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🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Juan Gabriel Benítez (PAR)

🚩 Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Milciades Saldívar (PAR)

📺 VAR: Ulises Mereles (PAR)

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