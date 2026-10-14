Na Argentina, Flamengo encerra preparação para pegar o Estudiantes; veja provável escalação
Equipes se enfrentam na noite desta quinta-feira, na Argentina, pela Libertadores
O Flamengo encerrou a preparação para enfrentar o Estudiantes nesta quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), em La Plata. A última atividade antes de encarar o time argentino foi realizada no centro de treinamento do Defensa y Justicia. Saiba onde assistir ao jogo!
Para o primeiro jogo contra o Estudiantes, o técnico Leonardo Jardim não terá Arrascaeta e Danilo, que estão no departamento médico, enquanto Ayrton Lucas e Evertton Araújo se recuperam com a preparação física. Quem completa a lista de desfalques é Jorginho, suspenso.
Por outro lado, o treinador português conta com o retorno de Léo Ortiz, que ficou fora do clássico com o Fluminense por conta do nascimento da filha.
Provável escalação do Flamengo
Para encarar o Estudiantes, Saúl deve ser escalado no lugar de Jorginho e formar o meio-campo ao lado de Pulgar e Paquetá. O segundo, inclusive, deve substituir Arrascaeta. Já no ataque, a dúvida fica entre Bruno Henrique e Pedro, com o camisa 27 levando vantagem na disputa, principalmente pelo aspecto físico.
A escalação do Flamengo deve contar com: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Saúl e Lucas Paquetá; Carrascal, Bruno Henrique (Pedro) e Samuel Lino.
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✅ FICHA TÉCNICA
Estudiantes🆚 Flamengo
🏆 Libertadores - Semifinal - Jogo de ida
📆 Data e horário: quinta-feira, 15 de outubro de 2026, 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, La Plata (ARG)
👁️ Onde assistir: Disney+ e Espn.
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🟨 Arbitragem
🕴️ Arbitragem: Juan Gabriel Benítez (PAR)
🚩 Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Milciades Saldívar (PAR)
📺 VAR: Ulises Mereles (PAR)
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