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Na Argentina, Flamengo encerra preparação para pegar o Estudiantes; veja provável escalação

Equipes se enfrentam na noite desta quinta-feira, na Argentina, pela Libertadores

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
14/10/2026 19:20
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Leo Jardim observa treinamento do Flamengo
Leonardo Jardim observa o treinamento do elenco do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

O Flamengo encerrou a preparação para enfrentar o Estudiantes nesta quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), em La Plata. A última atividade antes de encarar o time argentino foi realizada no centro de treinamento do Defensa y Justicia. Saiba onde assistir ao jogo!

Para o primeiro jogo contra o Estudiantes, o técnico Leonardo Jardim não terá Arrascaeta e Danilo, que estão no departamento médico, enquanto Ayrton Lucas e Evertton Araújo se recuperam com a preparação física. Quem completa a lista de desfalques é Jorginho, suspenso.

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Por outro lado, o treinador português conta com o retorno de Léo Ortiz, que ficou fora do clássico com o Fluminense por conta do nascimento da filha.

Plata, de frente, ao lado de mais jogadores do Flamengo durante treino
Elenco do Flamengo realiza treinamento antes de confronto decisivo pela Libertadores (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Provável escalação do Flamengo

Para encarar o Estudiantes, Saúl deve ser escalado no lugar de Jorginho e formar o meio-campo ao lado de Pulgar e Paquetá. O segundo, inclusive, deve substituir Arrascaeta. Já no ataque, a dúvida fica entre Bruno Henrique e Pedro, com o camisa 27 levando vantagem na disputa, principalmente pelo aspecto físico.

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A escalação do Flamengo deve contar com: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Saúl e Lucas Paquetá; Carrascal, Bruno Henrique (Pedro) e Samuel Lino.

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✅ FICHA TÉCNICA

Estudiantes🆚 Flamengo
🏆 Libertadores - Semifinal - Jogo de ida
📆 Data e horário: quinta-feira, 15 de outubro de 2026, 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, La Plata (ARG)
👁️ Onde assistir: Disney+ e Espn.

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Lance! acompanha a partida em tempo real.

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Juan Gabriel Benítez (PAR)
🚩 Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Milciades Saldívar (PAR)
📺 VAR: Ulises Mereles (PAR)

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