Independentemente do resultado da partida contra o Vitória, disputada neste domingo (8), às 16h (de Brasília), o Flamengo já sabia qual premiação lucraria no Brasileirão. Isso porque o clube já estava garantido na terceira colocação. Sendo assim, pelo terceiro lugar na tabela do Campeonato Brasileiro, o Flamengo recebe R$ 43,3 milhões em premiação.

A premiação por desempenho do Flamengo será paga pelo Grupo Globo (Foto: Arte Lance!)

Quem paga essa premiação ao Flamengo?

Antes de tudo, é preciso esclarecer: NÃO É A CBF quem paga essas premiações por desempenho aos clubes, mas sim o Grupo Globo, atual detentor dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. A cada ano, parte das receitas dos direitos de transmissão é repartida entre os clubes de acordo com a posição final na tabela.

Os valores foram definidos na assinatura dos contratos, em 2019, mas sofrem reajustes anuais de acordo com a média dos índices de inflação IGPM e IPCA (Fator de Correção Monetária). Por isso, os prêmios aumentam a cada ano.

💰 Como é feita a divisão entre os clubes?

Quando há a definição do bolo total a ser dividido, é possível calcular a fatia destinada a cada clube. O campeão recebe sempre a maior parte (10%), o vice ganha um pouco menos (9,5%) e assim por diante. Os quatro rebaixados não recebem premiação.