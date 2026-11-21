AO VIVO: É DECA! Siga a festa de título brasileiro do Flamengo
Rubro-Negro empatou com o Palmeiras no Nubank Parque e conquistou mais uma taça do Brasileirão
É DECA! O Flamengo empatou com o Palmeiras por 1 a 1 e conquistou o título do Campeonato Brasileiro de 2026. Siga o tempo real do Lance! da festa rubro-negra no Nubank Parque e em todo o planeta terra.
➡️É DECA: Flamengo busca empate contra o Palmeiras e conquista o Brasileirão
Jardim levou a comissão técnica para a coletiva!
Flamengo provoca o Palmeiras!
Torcedor invadiu o gramado e foi detido!
Jogadores do Mengão comemoram
A TAÇA É DO FLAMENGO
Como foi o jogo entre Flamengo e Palmeiras
O Flamengo é decacampeão brasileiro! No Nubank Parque, casa do Palmeiras, o Rubro-Negro buscou um empate emocionante, nos pés do seu melhor jogador, e conquistou, pela décima vez na sua história, o título nacional. Depois de Arias abrir o placar, Samuel Lino empatou no segundo tempo e fez a festa da Nação Rubro-Negra espalhada por todo o planeta na tarde deste sábado (21).
Com o resultado de 1 a 1, o Rubro-Negro chegou aos 80 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Alviverde, que tem 74 e três vitórias a menos.
Conforme o esperado, o primeiro tempo em São Paulo foi digno da grandeza da partida, com as duas equipes buscando o jogo e muita tensão no ar. Apesar de levar a melhor nas estatísticas, o Flamengo foi para o intervalo em desvantagem: o Palmeiras abriu o placar com o baixinho Arias, de cabeça. O Rubro-Negro chegou a carimbar o travessão com Paquetá, mas não conseguiu transformar o volume de jogo em gol. Como tem sido ao longo de praticamente toda a competição, os jogadores dos dois times também reclamaram de decisões da arbitragem.
No segundo tempo, o equilíbrio permaneceu. Flamengo teve mais a bola, mas o Palmeiras assustou nos contra-ataques. O Rubro-Negro teve dificuldade de criar grandes chances, apesar do domínio territorial. Depois de uma tabela incrível, Bruno Henrique serviu Samuel Lino, que empatou e trouxe mais um título para o Mengão.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Mais LANCE!
Lucas Paquetá se declara ao Flamengo após título: 'Queria vencer com esse clube'
Meia relembrou período difícil no exterior e celebrou o título diante do Palmeiras
Arrascaeta e Bruno Henrique chegam a 19 títulos pelo Flamengo; Pedro iguala marca de Zico
Dupla alcança quarta conquista nacional, aumenta vantagem como maior vencedora da história rubro-negra e celebra nova taça dias após ganhar bustos na Gávea
Arrascaeta compara campanha do Flamengo com ano de Jorge Jesus e celebra título brasileiro
Meia uruguaio comparou título dessa temporada com a trajetória do time de 2019
Flamengo provoca Leila e Palmeiras após título do Brasileirão; veja
Equipes empataram em 1 a 1, neste sábado (21), no Nubank Parque
Flamengo chega ao décimo título brasileiro; veja lista dos maiores campeões
Rubro-Negro chega a dez conquistas nacionais, amplia vantagem sobre o Santos e fica a duas taças do Palmeiras, maior vencedor da competição
Samuel Lino celebra gol do título brasileiro do Flamengo e destaca momento especial: 'É história'
Atacante marcou o gol que sacramentou a conquista rubro-negra diante do Palmeiras
Sem taça oficial, Flamengo improvisa e ergue réplica do troféu no estádio do Palmeiras
CBF não levou o troféu do Brasileirão para São Paulo, mas Rubro-Negro preparou uma réplica para celebrar o decacampeonato
Samuel Lino supera críticas, cresce com Jardim e protagoniza título do Flamengo no Brasileirão
Atacante custou R$ 143 milhões, enfrentou contestação no início da passagem pelo clube e encontrou nova função para se tornar uma das principais referências do futebol brasileiro
Título brasileiro coroa força do Flamengo em ano de altos e baixos
Rubro-Negro supera Palmeiras, conquista seu décimo título e dá novo respaldo ao trabalho de Leonardo Jardim
Lance de Andreas Pereira em Palmeiras x Flamengo repercute: 'Não dá'
Equipes empataram em 1 a 1, neste sábado (21), no Nubank Parque
Possível pênalti não marcado em Palmeiras x Flamengo gera revolta: 'Meu Deus'
Equipes empataram em 1 a 1, neste sábado (21), no Nubank Parque
Mosaico do Palmeiras para decisão contra o Flamengo viraliza: 'Piada'
Equipes empataram em 1 a 1, neste sábado (21), no Nubank Parque
Veja os gols do título do Flamengo no Campeonato Brasileiro
Equipes empataram em 1 a 1, neste sábado (21), no Nubank Parque
Torcida do Palmeiras provoca Flamengo com mosaico: 'Partiu finais'
Torcedores exibiram a frase "Partiu finais" e fizeram referência às decisões da Libertadores e da Copa do Brasil
Narrador do Nubank Parque provoca Flamengo antes de decisão contra Palmeiras; veja vídeo
Equipes empataram em 1 a 1, neste sábado (21), no Nubank Parque
Jardim define escalação do Flamengo com mudanças para decisão contra o Palmeiras
Jogo vale a taça do Brasileirão para o Rubro-Negro
Leonardo Jardim rebate Abel Ferreira na véspera de Palmeiras x Flamengo
Técnico rubro-negro critica discurso de que o título já estaria decidido
Flamengo divulga camisa de decacampeão com provocação ao Palmeiras antes do jogo e apaga
Material enviado à imprensa para apresentar o Mengo Estúdio incluiu peças comemorativas do Brasileirão 2026, com referência a frase de Abel Ferreira; título ainda não está garantido
Torcedor do Flamengo chega com faixa de campeão e provoca Palmeiras: 'Nosso freguês'
Rubro-negro aposta em título na casa do rival