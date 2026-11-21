É DECA! O Flamengo empatou com o Palmeiras por 1 a 1 e conquistou o título do Campeonato Brasileiro de 2026. Siga o tempo real do Lance! da festa rubro-negra no Nubank Parque e em todo o planeta terra.

➡️É DECA: Flamengo busca empate contra o Palmeiras e conquista o Brasileirão

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A TAÇA É DO FLAMENGO

Como foi o jogo entre Flamengo e Palmeiras

O Flamengo é decacampeão brasileiro! No Nubank Parque, casa do Palmeiras, o Rubro-Negro buscou um empate emocionante, nos pés do seu melhor jogador, e conquistou, pela décima vez na sua história, o título nacional. Depois de Arias abrir o placar, Samuel Lino empatou no segundo tempo e fez a festa da Nação Rubro-Negra espalhada por todo o planeta na tarde deste sábado (21).

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Com o resultado de 1 a 1, o Rubro-Negro chegou aos 80 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Alviverde, que tem 74 e três vitórias a menos.

Conforme o esperado, o primeiro tempo em São Paulo foi digno da grandeza da partida, com as duas equipes buscando o jogo e muita tensão no ar. Apesar de levar a melhor nas estatísticas, o Flamengo foi para o intervalo em desvantagem: o Palmeiras abriu o placar com o baixinho Arias, de cabeça. O Rubro-Negro chegou a carimbar o travessão com Paquetá, mas não conseguiu transformar o volume de jogo em gol. Como tem sido ao longo de praticamente toda a competição, os jogadores dos dois times também reclamaram de decisões da arbitragem.

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No segundo tempo, o equilíbrio permaneceu. Flamengo teve mais a bola, mas o Palmeiras assustou nos contra-ataques. O Rubro-Negro teve dificuldade de criar grandes chances, apesar do domínio territorial. Depois de uma tabela incrível, Bruno Henrique serviu Samuel Lino, que empatou e trouxe mais um título para o Mengão.

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