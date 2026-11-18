Leonardo Jardim define escalação do Flamengo para enfrentar o Athletico
Rubro-Negro volta a campo após duas semanas e busca vitória para encaminhar a conquista do título brasileiro
O Flamengo está escalado para enfrentar o Athletico-PR nesta quarta-feira (18), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após duas semanas sem jogos, Leonardo Jardim conta com o retorno de Alex Sandro ao time titular para um dos compromissos mais importantes da temporada.
O lateral-esquerdo, recuperado de um edema muscular na coxa esquerda, reassume a posição que vinha sendo ocupada por Ayrton Lucas. O português mantém a dupla de volantes formada por Erick Pulgar e Jorginho, com Arrascaeta responsável pela articulação das jogadas ofensivas.
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Confira a escalação do Flamengo contra o Athletico: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Samuel Lino.
A comissão técnica aproveitou a pausa para a Data Fifa para recuperar jogadores lesionados, aliviar o desgaste físico do elenco e promover ajustes táticos. Arrascaeta e Varela, que estavam a serviço da seleção uruguaia, conseguiram a liberação antecipada e participaram da reta final da preparação para o confronto.
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Flamengo busca encaminhar título brasileiro contra o Athletico
Líder do Brasileirão com 76 pontos, três a mais que o Palmeiras, o Flamengo pode dar um passo decisivo contra o Athletico rumo à conquista do título nacional. Uma vitória permitirá ao Rubro-Negro chegar ao confronto direto com o Alviverde, no sábado (21), dependendo apenas de si para levantar a taça.
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Para isso, o Flamengo conta com a força do Maracanã, onde venceu seus últimos oito compromissos pelo Campeonato Brasileiro. A equipe de Leonardo Jardim também tem o melhor ataque da competição, com 71 gols marcados.
O Athletico, por sua vez, chega ao confronto contra o Flamengo com desfalques importantes, entre eles Kevin Viveros, artilheiro do Brasileirão, com 21 gols.
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