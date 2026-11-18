Arrascaeta e Bruno Henrique receberam mais uma homenagem do Flamengo pelos feitos alcançados com a camisa rubro-negra. Além dos bustos inaugurados na Gávea no último domingo (15), durante as comemorações dos 131 anos do clube, os jogadores ganharam um espaço especial no Museu do Flamengo.

O Rubro-Negro reuniu as taças das 18 conquistas da dupla desde 2019 em uma exposição. Em meio aos troféus nacionais e internacionais, estão posicionadas as camisas 10 e 27, de Arrascaeta e Bruno Henrique, respectivamente.

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O Lance! registrou a homenagem nesta terça-feira (17), durante evento no Museu do Flamengo dedicado aos 45 anos da conquista do Mundial de 1981.

A exposição reúne parte importante da história recente do clube. Contratados em 2019, Arrascaeta e Bruno Henrique participaram de uma das gerações mais vitoriosas do Flamengo e dividem o posto de maiores campeões da história rubro-negra.

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Confira os títulos conquistados por Arrascaeta e Bruno Henrique

Títulos de Bruno Henrique e Arrascaeta no Flamengo (Foto Arte/Lance!)

Coleção de títulos no Flamengo pode aumentar nesta semana

A exposição no Museu do Flamengo pode ganhar mais uma taça nos próximos dias. Líder do Campeonato Brasileiro com 76 pontos, o Rubro-Negro enfrenta Athletico-PR e Palmeiras nesta semana e depende de duas vitórias para garantir o título com duas rodadas de antecedência.

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Caso conquistem o Brasileirão, Arrascaeta e Bruno Henrique chegarão ao 19º título pelo Rubro-Negro.