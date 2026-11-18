O Flamengo volta a campo após duas semanas com um cenário próximo do ideal para Leonardo Jardim. O Rubro-Negro aproveitou a pausa para a Data Fifa para esvaziar o departamento médico e aliviar o desgaste físico do elenco antes de uma semana decisiva na busca pelo título do Campeonato Brasileiro.

A recuperação dos lesionados era uma das prioridades da comissão técnica durante o período sem jogos. Alex Sandro, Danilo e Lucas Paquetá voltaram a treinar com o elenco e ampliaram as possibilidades de Jardim para os confrontos com Athletico e Palmeiras.

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Danilo, que apresentava o cenário mais incerto entre os três, iniciou os trabalhos com os companheiros utilizando uma máscara de proteção na reapresentação do elenco, no dia 9. Alex Sandro foi reintegrado na última quinta-feira (12), e Paquetá voltou a treinar normalmente na segunda-feira (16).

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Flamengo recupera convocados e alivia desgaste físico

Dos cinco jogadores convocados para a Data Fifa, três retornaram antecipadamente ao Flamengo. Arrascaeta e Varela conseguiram a liberação da seleção uruguaia após o amistoso contra a Argentina, em iniciativa que partiu dos próprios atletas, conforme antecipado pelo Lance!.

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Gonzalo Plata, por sua vez, foi liberado pela seleção equatoriana por motivos pessoais. Nicolás De La Cruz e Anthony Valencia permaneceram com suas respectivas seleções.

Outro objetivo de Leonardo Jardim era aliviar o desgaste físico de jogadores que apresentaram sinais de sobrecarga nas últimas partidas. Carrascal e Ayrton Lucas, substituídos no intervalo da vitória sobre o Grêmio, foram citados pelo treinador como exemplos da situação.

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O elenco teve períodos de descanso intercalados com atividades no Ninho do Urubu. A comissão técnica também promoveu um jogo-treino contra o Serrano para preservar o ritmo de jogo e trabalhar aspectos táticos.

Rubro-Negro terá sequência decisiva pelo Brasileirão

A recuperação física do elenco foi importante diante do curto intervalo entre os próximos compromissos. Após enfrentar o Athletico nesta quarta-feira (18), o Flamengo terá apenas dois dias de treinamento antes do confronto direto com o Palmeiras, no sábado (21).

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Líder do Brasileirão com 76 pontos, três a mais que o Alviverde, o Rubro-Negro pode conquistar o título com duas rodadas de antecedência caso vença os dois compromissos.