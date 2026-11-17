Andrade comenta homenagens de Arrascaeta e Bruno Henrique e indica novos nomes
Campeão mundial em 1981, ídolo rubro-negro cita Dida, Adriano e Gabigol como merecedores da honraria
Ídolo de uma das gerações mais vitoriosas da história do Flamengo, Andrade celebrou a inauguração dos bustos de Arrascaeta e Bruno Henrique na Gávea. Em entrevista ao Lance!, durante evento no Museu do Flamengo em comemoração aos 45 anos do título mundial de 1981, o ex-volante destacou a importância da dupla e defendeu que outros ídolos recebam a mesma homenagem.
— É merecida a homenagem a eles, até por tudo o que eles fizeram, pelas conquistas que eles têm. [...] Tem que também homenagear esses jogadores porque eles foram grandes aqui dentro do Flamengo. E continuam grandes, né? Eles não saíram ainda — afirmou Andrade.
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Arrascaeta e Bruno Henrique foram eternizados com bustos no último domingo (15), durante as comemorações dos 131 anos do Flamengo. Os dois dividem o posto de maiores campeões da história do clube, com 18 títulos cada.
Andrade indica novos nomes para receberem bustos
Durante a cerimônia de domingo, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, revelou que o público poderá participar da escolha dos próximos homenageados, que terão seus bustos inaugurados no aniversário de 132 anos do clube.
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Questionado sobre quais ídolos merecem a honraria, Andrade citou três nomes de diferentes gerações do clube.
— Acho que teria muitos nomes aí: Dida, de nomes atrás. Teria aí Adriano, teria Gabigol. São todos merecedores de ter o busto, por aquilo que eles fizeram dentro do Flamengo — declarou.
Andrade vê Flamengo perto do título brasileiro
Campeão brasileiro como jogador e treinador pelo Mengão, Andrade também demonstrou otimismo com a possibilidade de o Rubro-Negro conquistar mais um título nacional. O ídolo, entretanto, alertou para a necessidade de concentração na reta final da competição.
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— A chance do Flamengo é enorme, cara, a chance é grande. Agora tem que levar isso para dentro de campo. Tem que estar focado, tem que estar concentrado, porque é um momento que não se pode cometer erros. [...] Acho que nós estamos bem perto dessa conquista e o time, tenho certeza, está centrado para isso.
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Líder do Brasileirão com 76 pontos, o Flamengo enfrenta Athletico e Palmeiras nesta semana. Duas vitórias garantem o título brasileiro à equipe de Leonardo Jardim.
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