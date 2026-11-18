O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (18) com a possibilidade de dar um passo decisivo rumo ao título do Campeonato Brasileiro. A equipe de Leonardo Jardim recebe o Athletico-PR, às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 35ª rodada da competição. Uma vitória permitirá ao Rubro-Negro chegar ao confronto direto com o Palmeiras dependendo apenas de si para conquistar a taça.

Diante de um adversário desfalcado e que não vence há quatro rodadas, o Flamengo tem condições favoráveis para encaminhar a conquista nacional. O Lance! destaca três trunfos da equipe carioca para o confronto.

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Desfalques importantes do Athletico contra o Flamengo

Odair Hellmann terá de lidar com quatro desfalques de peso para enfrentar o Flamengo. Além dos zagueiros Dantas e Arthur Dias e do centroavante Kevin Viveros, o volante Luiz Gustavo foi vetado pelo departamento médico após sentir um desconforto muscular.

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Artilheiro do Brasileirão, com 21 gols, Viveros é responsável por mais de 40% dos gols do Athletico na competição. Sua ausência compromete o poder ofensivo da equipe paranaense, que também perde peças importantes na proteção e na composição do sistema defensivo.

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Com 71 gols marcados, o melhor ataque do Brasileirão terá pela frente uma defesa modificada e que sofreu gols em 12 partidas consecutivas. A pressão desde os minutos iniciais pode ser um caminho para o Flamengo explorar a falta de entrosamento adversária.

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Amplitude ofensiva para desmontar a defesa

A tendência é que Odair Hellmann mantenha a estrutura com três zagueiros, apesar das ausências de Dantas e Arthur Dias. Sem a bola, a formação pode se transformar em uma linha de cinco defensores, dificultando as infiltrações pelo centro.

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Samuel Lino, pela esquerda, e Carrascal ou Gonzalo Plata, pela direita, terão papel importante na tarefa de abrir espaços. A capacidade de desequilíbrio, um contra um, e as inversões de jogo podem obrigar a defesa paranaense a se deslocar constantemente.

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O Flamengo também pode explorar as ultrapassagens dos laterais e as combinações entre os pontas e Arrascaeta para atacar os espaços entre os defensores.

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A força do Flamengo no Maracanã

O Flamengo venceu os últimos oito jogos como mandante no Campeonato Brasileiro. Foram 24 pontos conquistados de 24 possíveis, com 18 gols marcados e apenas cinco sofridos. A última derrota em casa pela competição aconteceu em maio, diante do Palmeiras.

Ao todo, o Rubro-Negro soma 13 vitórias, três empates e uma derrota em 17 partidas como mandante, com 82,4% de aproveitamento. O desempenho coloca a equipe de Leonardo Jardim entre os dois melhores mandantes do Brasileirão.

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Apoiado pela torcida em um dos jogos mais importantes da temporada, o Flamengo busca a nona vitória consecutiva no Maracanã para chegar ao confronto direto com o Palmeiras a um triunfo do título brasileiro.