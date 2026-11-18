Carrasco do Athletico, Pedro pode assumir artilharia do Brasileirão
Camisa 9 marcou oito gols contra o Furacão pelo Flamengo e está a apenas um de igualar Viveros, suspenso para o confronto
Pedro terá a oportunidade de assumir a liderança da artilharia do Campeonato Brasileiro justamente diante de um dos adversários que mais sofreram com seus gols. O centroavante do Flamengo, que já balançou as redes oito vezes contra o Athletico com a camisa rubro-negra, reencontra o Furacão nesta quarta-feira (18), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã.
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Com 20 gols no Brasileirão, Pedro está a apenas um de igualar Kevin Viveros, do Athletico. O colombiano teve sua suspensão ampliada de dois para três jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e só voltará a campo na última rodada da competição.
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O camisa 9 do Flamengo chega ao confronto embalado. Após passar mais de um mês sem marcar, o centroavante anotou quatro gols nas últimas duas rodadas, com dois diante do Vasco e outros dois contra o Grêmio.
Athletico é uma das maiores vítimas de Pedro pelo Flamengo
O retrospecto de Pedro contra o Athletico inclui gols importantes na trajetória do atacante pelo Flamengo. Em 2020, o centroavante marcou duas vezes na vitória por 3 a 2, no Maracanã, que garantiu a classificação rubro-negra para as quartas de final da Copa do Brasil.
Dois anos depois, Pedro marcou um dos gols mais emblemáticos de sua passagem pelo clube. Com uma bicicleta na Arena da Baixada, o atacante garantiu a classificação do Flamengo para a semifinal da Copa do Brasil, competição que terminaria com o título da equipe comandada por Dorival Júnior.
O camisa 9 também deixou sua marca no último encontro entre Flamengo e Athletico. No primeiro turno do atual Brasileirão, Pedro marcou aos 39 minutos do segundo tempo e garantiu o empate por 1 a 1 em Curitiba.
Com oito gols diante do Furacão pelo Flamengo, o centroavante pode alcançar ou superar a marca registrada contra o Fluminense, equipe que já sofreu nove gols do atacante desde sua chegada à Gávea.
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Pedro busca artilharia inédita pelo Flamengo
Artilheiro da Libertadores, da Copa do Brasil e do Campeonato Carioca pelo Flamengo, Pedro ainda não terminou uma edição do Brasileirão como maior goleador. Os 20 gols marcados em 2026, entretanto, já representam seu recorde pessoal na competição.
Além de figurar na vice-liderança da artilharia, o centroavante é o jogador com mais participações diretas em gols no Brasileirão. São 26 em 34 partidas, fruto de 20 gols e seis assistências.
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