Pedro terá a oportunidade de assumir a liderança da artilharia do Campeonato Brasileiro justamente diante de um dos adversários que mais sofreram com seus gols. O centroavante do Flamengo, que já balançou as redes oito vezes contra o Athletico com a camisa rubro-negra, reencontra o Furacão nesta quarta-feira (18), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã.

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Com 20 gols no Brasileirão, Pedro está a apenas um de igualar Kevin Viveros, do Athletico. O colombiano teve sua suspensão ampliada de dois para três jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e só voltará a campo na última rodada da competição.

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O camisa 9 do Flamengo chega ao confronto embalado. Após passar mais de um mês sem marcar, o centroavante anotou quatro gols nas últimas duas rodadas, com dois diante do Vasco e outros dois contra o Grêmio.

Pedro, com 20 gols, pode assumir a artilharia em Flamengo x Athletico (Foto: Arte/Lance!)

Athletico é uma das maiores vítimas de Pedro pelo Flamengo

O retrospecto de Pedro contra o Athletico inclui gols importantes na trajetória do atacante pelo Flamengo. Em 2020, o centroavante marcou duas vezes na vitória por 3 a 2, no Maracanã, que garantiu a classificação rubro-negra para as quartas de final da Copa do Brasil.

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Dois anos depois, Pedro marcou um dos gols mais emblemáticos de sua passagem pelo clube. Com uma bicicleta na Arena da Baixada, o atacante garantiu a classificação do Flamengo para a semifinal da Copa do Brasil, competição que terminaria com o título da equipe comandada por Dorival Júnior.

O camisa 9 também deixou sua marca no último encontro entre Flamengo e Athletico. No primeiro turno do atual Brasileirão, Pedro marcou aos 39 minutos do segundo tempo e garantiu o empate por 1 a 1 em Curitiba.

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Com oito gols diante do Furacão pelo Flamengo, o centroavante pode alcançar ou superar a marca registrada contra o Fluminense, equipe que já sofreu nove gols do atacante desde sua chegada à Gávea.

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Pedro busca artilharia inédita pelo Flamengo

Artilheiro da Libertadores, da Copa do Brasil e do Campeonato Carioca pelo Flamengo, Pedro ainda não terminou uma edição do Brasileirão como maior goleador. Os 20 gols marcados em 2026, entretanto, já representam seu recorde pessoal na competição.

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Além de figurar na vice-liderança da artilharia, o centroavante é o jogador com mais participações diretas em gols no Brasileirão. São 26 em 34 partidas, fruto de 20 gols e seis assistências.

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