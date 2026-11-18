De um lado, o escudo do Flamengo. Do outro, o do Athletico. No peito de Douglas Silva, as tatuagens representam duas histórias importantes de sua carreira no futebol. Ex-jogador dos dois clubes, o volante construiu uma relação de carinho e gratidão com as equipes que se enfrentam nesta quarta-feira (18), no Maracanã, em um duelo decisivo para as pretensões do time carioca na briga pelo título do Brasileirão.

Arte Douglas Silva por Flamengo e Athletico (Foto: Reprodução)

Com a camisa do Flamengo, Douglas disputou 32 partidas e fez parte do elenco campeão carioca de 2004. A chegada ao clube, inclusive, teve um significado especial: antes de se tornar jogador profissional, ele frequentava o Maracanã como torcedor. Já pelo Athletico, viveu três temporadas marcantes, conquistou o Campeonato Brasileiro de 2001 e foi bicampeão paranaense.

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A ligação com os dois clubes é tão forte que ganhou espaço na pele. Mas cada tatuagem tem um significado diferente. A do Flamengo nasceu depois de um convite especial para integrar o FlaMaster, grupo formado por ex-jogadores que representa o clube em partidas e eventos.

— Eu, por ser flamenguista, por frequentar o Maracanã antes de me tornar jogador profissional, não pensei duas vezes em vir para o Rio jogar no Flamengo. Fui feliz em ter sido campeão carioca e realizado esse sonho: sair da arquibancada para vestir a camisa, jogar em campo e ganhar esse título — contou Douglas, ao Lance!, que também destacou a emoção de receber o convite de Adílio para fazer parte do grupo.

Douglas com as tatuagens de Athletico e Flamengo (Foto: Reprodução)

— Quando recebi o convite do Adílio, resolvi fazer o escudo não só para demonstrar o quanto sou torcedor, mas também pelo reconhecimento de receber o convite de um ídolo. Jogar com nomes como Adílio, Andrade, Zico, Nunes, Mozer e Tita foi algo que me emocionou muito. Logo em seguida, fiz essa tatuagem — explicou.

Douglas pelo Flamaster (Foto: Reprodução)

A homenagem ao Athletico, por sua vez, tem a gratidão como principal motivação. Foi no clube paranaense que Douglas ganhou projeção e abriu caminho para chegar ao Flamengo. O período de três anos também ficou marcado pelas conquistas e pela identificação com a torcida.

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— Um dos melhores momentos que passei na minha carreira foram esses três anos. Conquistei um título brasileiro e fui bicampeão paranaense. Essa tatuagem não é só pelo carinho dos torcedores, mas pelo respeito que tenho pelo clube que me deu a oportunidade de me tornar um jogador profissional reconhecido e me fez chegar ao Flamengo. De um lado é o lado torcedor, e do outro é gratidão — afirmou.

Douglas com as tatuagens de Athletico e Flamengo (Foto: Reprodução)

Entre o coração flamenguista e o carinho pelo Athletico

Com os dois times em lados opostos na disputa pelo Brasileirão, Douglas volta a viver uma situação que costuma despertar a curiosidade de quem conhece sua história. Afinal, para quem tem os dois escudos tatuados no peito, para quem vai a torcida?

A resposta tem um lado definido. Flamenguista desde antes da carreira profissional, o ex-jogador não esconde o desejo de ver o clube conquistar mais um título brasileiro. Ao mesmo tempo, mantém o carinho pelo Athletico e acompanha com atenção o trabalho da equipe paranaense.

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— Por ser flamenguista e torcedor, quero que o Flamengo ganhe para conquistar esse título. E, por ter um carinho enorme pelo Athletico e por toda a torcida, torço para que o clube esteja no G4, pelo trabalho que vem fazendo. Saiu da Série B no ano passado e está fazendo uma boa campanha agora no Brasileiro. Torço para que o Athletico fique no G4 e que o Flamengo seja campeão — revelou.

Douglas Silva com a camisa do Flamengo (Foto: Reprodução)

A relação com as torcidas também permaneceu depois do fim da carreira. Em Curitiba, Douglas conta que costuma ser bem recebido e mantém contato com torcedores do Athletico. No Rio de Janeiro, também recebeu homenagens de torcidas rubro-negras.

— Meu relacionamento com o Flamengo e com o Athletico Paranaense, graças a Deus, é muito bom. É um relacionamento pelo qual só tenho a agradecer dos dois lados — resumiu.

Douglas Silva se prepara para seguir carreira como treinador

Longe dos gramados como jogador desde 2013, quando encerrou a carreira aos 33 anos por problemas no joelho, Douglas Silva iniciou uma nova etapa no futebol. Formado em Educação Física, com bacharelado e licenciatura, ele vem se preparando para trabalhar como treinador e já acumulou experiências nas categorias de base e no futebol profissional.

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Douglas ao lado de familiares (Foto: Reprodução)

Entre 2022 e julho de 2026, trabalhou com equipes sub-20, sub-17, sub-16, sub-15 e sub-13. Também foi auxiliar técnico do profissional do Bangu durante três anos e atuou por uma temporada na comissão técnica do sub-20. A experiência à frente das equipes de base fez crescer o interesse pela função.

— Depois que assumi como treinador, peguei gosto pela profissão, principalmente pelo trabalho na base. Comecei a fazer os cursos, tirei a licença B da CBF Academy e agora estou concluindo a licença A. Posso exercer como treinador do profissional e da base — contou.

Douglas pelo Bangu (Foto: Reprodução)

Além da formação na área esportiva, Douglas está concluindo uma pós-graduação em logística e gestão de equipe. Com os estudos em andamento, o ex-jogador espera encontrar uma nova oportunidade no futebol em 2027.

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— Estou terminando 2026 estudando e aberto para receber oportunidades. Quero que, em dezembro ou janeiro de 2027, possa estar trabalhando em algum clube. A gente não fica parado — afirmou.

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Enquanto se prepara para o próximo passo na carreira, Douglas segue participando de eventos com os grupos de ex-jogadores do Flamengo e do Athletico. Também mantém outras atividades fora do futebol, como o envolvimento com a bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel, da qual faz parte há 15 anos. Hoje, divide a rotina entre a família, os estudos e a paixão pelo esporte, com dois escudos que seguem fazendo parte de sua história.

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