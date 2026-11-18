Com escudos de Flamengo e Athletico no peito, Douglas Silva revela torcida para duelo decisivo
Ex-jogador defendeu os dois clubes, conquistou títulos e explica a ligação com cada um
De um lado, o escudo do Flamengo. Do outro, o do Athletico. No peito de Douglas Silva, as tatuagens representam duas histórias importantes de sua carreira no futebol. Ex-jogador dos dois clubes, o volante construiu uma relação de carinho e gratidão com as equipes que se enfrentam nesta quarta-feira (18), no Maracanã, em um duelo decisivo para as pretensões do time carioca na briga pelo título do Brasileirão.
Com a camisa do Flamengo, Douglas disputou 32 partidas e fez parte do elenco campeão carioca de 2004. A chegada ao clube, inclusive, teve um significado especial: antes de se tornar jogador profissional, ele frequentava o Maracanã como torcedor. Já pelo Athletico, viveu três temporadas marcantes, conquistou o Campeonato Brasileiro de 2001 e foi bicampeão paranaense.
A ligação com os dois clubes é tão forte que ganhou espaço na pele. Mas cada tatuagem tem um significado diferente. A do Flamengo nasceu depois de um convite especial para integrar o FlaMaster, grupo formado por ex-jogadores que representa o clube em partidas e eventos.
— Eu, por ser flamenguista, por frequentar o Maracanã antes de me tornar jogador profissional, não pensei duas vezes em vir para o Rio jogar no Flamengo. Fui feliz em ter sido campeão carioca e realizado esse sonho: sair da arquibancada para vestir a camisa, jogar em campo e ganhar esse título — contou Douglas, ao Lance!, que também destacou a emoção de receber o convite de Adílio para fazer parte do grupo.
— Quando recebi o convite do Adílio, resolvi fazer o escudo não só para demonstrar o quanto sou torcedor, mas também pelo reconhecimento de receber o convite de um ídolo. Jogar com nomes como Adílio, Andrade, Zico, Nunes, Mozer e Tita foi algo que me emocionou muito. Logo em seguida, fiz essa tatuagem — explicou.
A homenagem ao Athletico, por sua vez, tem a gratidão como principal motivação. Foi no clube paranaense que Douglas ganhou projeção e abriu caminho para chegar ao Flamengo. O período de três anos também ficou marcado pelas conquistas e pela identificação com a torcida.
— Um dos melhores momentos que passei na minha carreira foram esses três anos. Conquistei um título brasileiro e fui bicampeão paranaense. Essa tatuagem não é só pelo carinho dos torcedores, mas pelo respeito que tenho pelo clube que me deu a oportunidade de me tornar um jogador profissional reconhecido e me fez chegar ao Flamengo. De um lado é o lado torcedor, e do outro é gratidão — afirmou.
Entre o coração flamenguista e o carinho pelo Athletico
Com os dois times em lados opostos na disputa pelo Brasileirão, Douglas volta a viver uma situação que costuma despertar a curiosidade de quem conhece sua história. Afinal, para quem tem os dois escudos tatuados no peito, para quem vai a torcida?
A resposta tem um lado definido. Flamenguista desde antes da carreira profissional, o ex-jogador não esconde o desejo de ver o clube conquistar mais um título brasileiro. Ao mesmo tempo, mantém o carinho pelo Athletico e acompanha com atenção o trabalho da equipe paranaense.
— Por ser flamenguista e torcedor, quero que o Flamengo ganhe para conquistar esse título. E, por ter um carinho enorme pelo Athletico e por toda a torcida, torço para que o clube esteja no G4, pelo trabalho que vem fazendo. Saiu da Série B no ano passado e está fazendo uma boa campanha agora no Brasileiro. Torço para que o Athletico fique no G4 e que o Flamengo seja campeão — revelou.
A relação com as torcidas também permaneceu depois do fim da carreira. Em Curitiba, Douglas conta que costuma ser bem recebido e mantém contato com torcedores do Athletico. No Rio de Janeiro, também recebeu homenagens de torcidas rubro-negras.
— Meu relacionamento com o Flamengo e com o Athletico Paranaense, graças a Deus, é muito bom. É um relacionamento pelo qual só tenho a agradecer dos dois lados — resumiu.
Douglas Silva se prepara para seguir carreira como treinador
Longe dos gramados como jogador desde 2013, quando encerrou a carreira aos 33 anos por problemas no joelho, Douglas Silva iniciou uma nova etapa no futebol. Formado em Educação Física, com bacharelado e licenciatura, ele vem se preparando para trabalhar como treinador e já acumulou experiências nas categorias de base e no futebol profissional.
Entre 2022 e julho de 2026, trabalhou com equipes sub-20, sub-17, sub-16, sub-15 e sub-13. Também foi auxiliar técnico do profissional do Bangu durante três anos e atuou por uma temporada na comissão técnica do sub-20. A experiência à frente das equipes de base fez crescer o interesse pela função.
— Depois que assumi como treinador, peguei gosto pela profissão, principalmente pelo trabalho na base. Comecei a fazer os cursos, tirei a licença B da CBF Academy e agora estou concluindo a licença A. Posso exercer como treinador do profissional e da base — contou.
Além da formação na área esportiva, Douglas está concluindo uma pós-graduação em logística e gestão de equipe. Com os estudos em andamento, o ex-jogador espera encontrar uma nova oportunidade no futebol em 2027.
— Estou terminando 2026 estudando e aberto para receber oportunidades. Quero que, em dezembro ou janeiro de 2027, possa estar trabalhando em algum clube. A gente não fica parado — afirmou.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Enquanto se prepara para o próximo passo na carreira, Douglas segue participando de eventos com os grupos de ex-jogadores do Flamengo e do Athletico. Também mantém outras atividades fora do futebol, como o envolvimento com a bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel, da qual faz parte há 15 anos. Hoje, divide a rotina entre a família, os estudos e a paixão pelo esporte, com dois escudos que seguem fazendo parte de sua história.
📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Mais LANCE!
Gallardo revela pedido de Plata, do Flamengo: 'Contava com ele'
Equador derrotou a Bolívia pelo placar de 2 a 0
Pelo título, Flamengo reencontra Athletico em duelo marcado por decisões
Clubes protagonizaram três finais e cinco confrontos consecutivos na Copa do Brasil; Rubro-Negro carioca reencontra o Furacão na busca pelo título brasileiro
IA crava placar de Flamengo e Athletico-PR pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (18)
Departamento médico vazio e reforços: o saldo da Data Fifa para o Flamengo
Rubro-Negro recuperou três jogadores lesionados e contou com os retornos antecipados de Arrascaeta, Varela e Plata
Meia do Flamengo volta a marcar, e Uruguai goleia em último amistoso do ano
De La Cruz balançou as redes pela seleção uruguaia pela primeira vez desde outubro de 2023
Andrade comenta homenagens de Arrascaeta e Bruno Henrique e indica novos nomes
Campeão mundial em 1981, ídolo rubro-negro cita Dida, Adriano e Gabigol como merecedores da honraria
Escalação do Flamengo: Jardim tem reforços e uma dúvida para enfrentar o Athletico
Carrascal e Gonzalo Plata disputam vaga no ataque rubro-negro para duelo decisivo pelo Brasileirão
CBF define árbitro de Palmeiras x Flamengo, duelo que pode valer o título brasileiro
Rodrigo José Pereira de Lima comandará confronto direto entre os líderes da competição no sábado (21), no Nubank Parque
Flamengo x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão
Rubro-Negro busca vitória no Maracanã para se aproximar do título brasileiro antes de confronto direto com o Palmeiras
Oito clubes da Série A do Brasileirão financiarão apoio a vítimas de racismo
Ação foi encabeçada pelo Observatório da Discriminação Racial no Futebol
Flamengo terá pela frente um Athletico desfalcado em jogo decisivo pelo Brasileirão
Kevin Viveros, Dantas e Arthur Dias desfalcam o Furacão no Maracanã; Odair Hellmann terá de promover mudanças na defesa e no ataque
Flamengo cobra rigor no fair play financeiro e se posiciona contra adiamento de regras
Rubro-Negro defende manutenção dos prazos estabelecidos pela CBF e rejeita flexibilização das regras em meio à crise das bets
Empresário de Gabigol abre o jogo sobre possível retorno ao Flamengo
Representante do jogador destaca ligação com o Rubro-Negro e revela pedido do atacante sobre planejamento para 2027
Possível arbitragem de Palmeiras e Flamengo repercute: 'Todo mundo sabe'
Definição da arbitragem para confronto direto no Brasileirão gera expectativa
Betano anuncia suspensão de patrocínio ao Flamengo
Empresa citou a continuidade das 'incertezas' no setor de apostas no Brasil
Torcida do Flamengo reage à atuação de João Gomes em goleada: 'Não existe'
Seleção Brasileira venceu a Singapura por 7 a 0 nesta terça-feira (17)
Entenda o planejamento do Flamengo com pendurados contra o Athletico de olho no Palmeiras
Rubro-Negro tem oito jogadores pendurados no Brasileirão
Flamengo inicia venda de ingressos para torcida visitante em jogo decisivo contra o Palmeiras
Rubro-negros poderão comprar entradas a partir desta terça-feira (17), às 10h
Flamengo confirma suspensão de patrocínio da Betano e projeta receita de 2027
O documento levado ao Conselho de Administração prevê um déficit de R$ 90 milhões ao final do ano que vem