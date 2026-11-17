O Flamengo encerrou a preparação para enfrentar o Athletico nesta terça-feira (17), no Ninho do Urubu. Com o departamento médico esvaziado durante a Data Fifa e os retornos antecipados de jogadores que estavam a serviço de suas seleções, Leonardo Jardim tem apenas uma dúvida na escalação: Jorge Carrascal ou Gonzalo Plata pelo lado direito do ataque.

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Titular na vitória por 3 a 1 sobre o Grêmio, antes da pausa no calendário, Carrascal disputa a posição com Plata, que foi liberado antecipadamente pela seleção equatoriana. O atacante deixou a concentração por motivos pessoais.

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A outra novidade na equipe titular do Flamengo contra o Athletico deve ser Alex Sandro. Recuperado de um edema muscular na coxa esquerda, o lateral voltou a treinar com o grupo na última quinta-feira (12) e deve reassumir a posição ocupada por Ayrton Lucas nos últimos dois compromissos.

Provável escalação do Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal (Gonzalo Plata), Pedro e Samuel Lino.

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Flamengo ganha opções para enfrentar o Athletico

Além de Alex Sandro, Leonardo Jardim ganhou outras duas opções durante o período sem jogos. Danilo voltou a treinar com o grupo após passar por cirurgia na mandíbula, e Lucas Paquetá foi reintegrado aos trabalhos nesta segunda-feira (16), recuperado de uma lesão no joelho esquerdo.

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Arrascaeta e Varela também reforçam o Flamengo contra o Athletico após conseguirem a liberação antecipada da seleção uruguaia. De La Cruz e Anthony Valencia, por outro lado, seguem a serviço de suas respectivas seleções.

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O Flamengo ainda realizará uma atividade às 11h desta quarta-feira (18), no Ninho do Urubu, antes de enfrentar o Athletico.

Rubro-Negro pode encaminhar título brasileiro

Líder do Brasileirão com 76 pontos, três a mais que o Palmeiras, o Flamengo recebe o Athletico às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 35ª rodada da competição.

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Uma vitória permitirá ao Rubro-Negro chegar ao confronto direto com o Palmeiras, no sábado (21), dependendo apenas de um novo triunfo para conquistar o título brasileiro com duas rodadas de antecedência.