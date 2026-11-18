Exatos seis meses separam os dois confrontos entre Flamengo e Athletico no Campeonato Brasileiro de 2026. Se em maio Leonardo Jardim precisou improvisar Léo Ortiz no meio-campo para buscar um empate em Curitiba, agora o português tem uma equipe mais consolidada e próxima da conquista do título nacional. Os dois clubes voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (18), às 20h30, no Maracanã.

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O empate por 1 a 1 na Arena da Baixada deixou o Flamengo com 31 pontos, quatro a menos que o então líder Palmeiras, embora tivesse um jogo a menos. A situação mudou no segundo turno. O Rubro-Negro chega ao reencontro com o Furacão na liderança, com 76 pontos e três de vantagem sobre o rival paulista.

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De um meio-campo improvisado a um dos setores mais fortes do Flamengo

Leonardo Jardim enfrentou uma série de problemas para montar o Flamengo em Curitiba contra o Athletico. Sem Jorginho e Evertton Araújo, suspensos, Pulgar e Arrascaeta, lesionados, além de De La Cruz, preservado por conta do gramado sintético, o treinador escalou Léo Ortiz e Saúl como volantes, com Lucas Paquetá à frente da dupla.

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A equipe teve dificuldades diante da pressão inicial do Athletico e sofreu um gol de Mendoza aos 11 minutos. Apesar de assumir o controle da posse de bola, o Flamengo encontrou problemas para transformar o domínio territorial em oportunidades claras e ficou exposto aos contra-ataques. Pedro garantiu o empate aos 39 minutos do segundo tempo.

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O setor que mais exigiu adaptações de Jardim naquela ocasião tornou-se um dos pilares do Flamengo na reta final do Brasileirão. A presença de Pulgar e Jorginho oferece equilíbrio à equipe, com Arrascaeta perto de Pedro no terço final do campo.

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Compare a escalação contra o Athletico no primeiro turno com a utilizada diante do Grêmio, antes da Data Fifa:

Contra o Athletico: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Léo Ortiz, Saúl e Paquetá; Carrascal, Samuel Lino e Pedro.

Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Léo Ortiz, Saúl e Paquetá; Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Contra o Grêmio: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Pedro.

No primeiro jogo contra o Athletico, Flamengo tinha atenção dividida

O Flamengo também chega ao segundo encontro com o Athletico em um contexto diferente na temporada. Em maio, a equipe dividia as atenções entre três competições e, três dias depois do compromisso em Curitiba, voltou a campo pela fase de grupos da Libertadores.

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Agora, o Rubro-Negro concentra todos os esforços na conquista do Brasileirão. As eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores aumentaram a importância da competição nacional, mas também permitiram à comissão técnica trabalhar com intervalos maiores entre as partidas.

A evolução do Flamengo passa especialmente pelo segundo turno. São 36 pontos conquistados em 15 jogos, com 11 vitórias, três empates e uma derrota. A equipe tem o melhor ataque do Brasileirão, com 71 gols marcados, e a segunda defesa menos vazada, com 29 sofridos.

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