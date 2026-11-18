Três finais, eliminações dolorosas e cinco temporadas consecutivas de confrontos na Copa do Brasil. Flamengo e Athletico construíram, nos últimos anos, uma rivalidade forte no cenário nacional. Nesta quarta-feira (18), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, os dois clubes voltam a se enfrentar em um momento decisivo do Campeonato Brasileiro.

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Entre 2019 e 2023, Flamengo e Athletico protagonizaram sete confrontos eliminatórios. O Rubro-Negro carioca levou a melhor em cinco deles, e o Furacão avançou em duas oportunidades. O período incluiu decisões da Supercopa do Brasil e da Libertadores.

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Flamengo x Athletico: confrontos eliminatórios 2019–2023 (Arte/Lance!)

Athletico foi pedra no sapato do Flamengo

O primeiro grande obstáculo da geração multicampeã do Flamengo foi justamente o Athletico. Em julho de 2019, nos primeiros jogos de Jorge Jesus no comando da equipe, o Furacão eliminou o Rubro-Negro nas quartas de final da Copa do Brasil, nos pênaltis, em pleno Maracanã.

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A equipe paranaense voltaria a frustrar os planos do Flamengo em 2021. Após empate por 2 a 2 na Arena da Baixada, o Athletico venceu por 3 a 0 no Maracanã e eliminou o time então comandado por Renato Gaúcho na semifinal da Copa do Brasil.

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O Flamengo, entretanto, levou a melhor nos três encontros eliminatórios seguintes. Em 2022, Pedro marcou um golaço de bicicleta em Curitiba e garantiu a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Meses depois, Gabigol marcou o gol do título da Libertadores diante do mesmo adversário, em Guayaquil.

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O último encontro em mata-mata aconteceu nas quartas de final da Copa do Brasil de 2023. O Flamengo venceu o Athletico nos dois jogos e avançou com um placar agregado de 4 a 1.

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Flamengo conquistou três títulos sobre o rival

O histórico de decisões entre os clubes é inteiramente favorável ao Flamengo. O Rubro-Negro carioca venceu as três finais que disputou contra o Furacão.

Em 2013, Elias e Hernane Brocador marcaram os gols da vitória por 2 a 0 no Maracanã, que garantiu o tricampeonato da Copa do Brasil ao Flamengo contra o Athletico.

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Sete anos depois, sob o comando de Jorge Jesus, Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta marcaram na vitória por 3 a 0 sobre o Athletico, no Mané Garrincha, que garantiu o primeiro título da Supercopa do Brasil da história do clube.

A conquista mais importante aconteceu em 2022. Com gol de Gabigol, o Flamengo de Dorival Júnior venceu o Furacão por 1 a 0 e conquistou sua terceira Libertadores.

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Desta vez, Flamengo e Athletico se enfrentam com objetivos distintos. O Furacão briga por uma vaga direta na Libertadores de 2027, o líder do Brasileirão, com 76 pontos, precisa vencer para dar mais um passo rumo ao título nacional. Um triunfo permitirá ao Rubro-Negro chegar ao confronto direto com o Palmeiras, no sábado (21), dependendo apenas de si para levantar a taça.