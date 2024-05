Copiar Link

Gabigol foi flagrado utilizando camisa do Corinthians, em foto vazada nas redes sociais, e torcedores do Flamengo se revoltaram com o ocorrido.

Enquanto a Fiel encheu a web com pedidos para o atacante se transferir para o Timão, torcedores do clube carioca ficaram decepcionados com a atitude. Os rubro-negros entenderam que o ato pode ter significado um desprezo pela idolatria que o ídolo recebe.

Gabigol esteve na mira do Corinthians no início do ano, mas permaneceu no Flamengo (Foto: PABLO PORCIUNCULA / AFP)

No início de 2024, o Corinthians tentou a contratação de Gabigol, mas a negociação com o Flamengo não avançou. Um dos obstáculos foi a blindagem rubro-negra, que não tinha interesse em se desfazer do atleta.

Depois disso, o próprio Gabigol entrou em impasse com a diretoria do Flamengo. Isso porque as partes chegaram a avançar por um acordo de renovação contratual, mas recuaram. No momento, as tratativas estão paradas.

O vínculo do camisa 10 vale até dezembro deste ano e, a partir de junho, ele pode assinar pré-contrato e se transferir de forma gratuita para outra equipe em 2025.

