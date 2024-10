Luís Castro comandou nomes como Cristiano Ronaldo e Mané no Al-Nassr (Foto: Divulgação / Al-Nassr)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 09:08 • Rio de Janeiro

O nome de Luís Castro, ex-Botafogo, esteve diretamente ligado ao Flamengo após o derretimento de Tite. O português, que está sem clube desde sua saída do Al-Nassr, foi um pedido de torcedores nas redes sociais e ganhou força nos noticiários brasileiros à medida em que o Rubro-Negro caiu de rendimento na temporada.

À época, o clube chegou a emitir uma nota oficial negando qualquer envolvimento entre as partes. Pouco menos de um mês depois, Luís concedeu entrevista ao jornal espanhol "Marca", e aproveitou a oportunidade para rechaçar possibilidade de conversas.

- Tudo o que disseram foi falso. Não sei como podem falar de dinheiro nessa situação. Seja muito ou pouco dinheiro, nunca ninguém do Flamengo falou comigo - afirmou Castro.

Com duas décadas de experiência em seu país natal, o treinador chegou a assumir Shakhtar Donetsk e Al-Duhail antes de acertar com o Botafogo, em 2022. No ano seguinte, fez o time jogar um futebol vistoso e liderava o Brasileirão, mas um chamado de Cristiano Ronaldo para assumir o Al-Nassr fez com que o ex-lateral abandonasse o Fogão e se mudasse para a Arábia Saudita. O movimento, além de gerar insatisfação de torcedores alvinegros, resultou em um fim de campeonato melancólico, com a equipe perdendo forças e, consequentemente, o título da liga.

No Al-Nassr, chegou a conquistar a Copa dos Campeões Árabes de 2023, mas resultados ruins no início da temporada atual levaram à sua demissão. Questionado sobre o futuro, um retorno ao Brasil não está descartado.

- Acho que iria para algum dos lugares que já treinei. Europa, América do Sul ou Oriente Médio. Mas em qualquer caso, não tenho preferências. Para aqueles que gostam de futebol, é preciso estar preparado para tudo. O mais importante é estar em um lugar onde lhe respeitam e você se sinta querido - disse o lusitano.

Luís Castro rechaçou a existência de conversas para assumir o Flamengo (Foto: AFP)