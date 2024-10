Marcos Braz, diretor do Flamengo, durante partida contra o Palmeiras no Allianz Parque pela Copa Do Brasil 2024. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







15/10/2024

Nesta segunda-feira (14), Rodrigo Dunshee lançou oficialmente sua candidatura à eleição no Flamengo em grande festa na zona sul do Rio de Janeiro. O candidato do presidente Rodolfo Landim defendeu a continuidade da “gestão vencedora” para o próximo triênio, mas já é certo que terá mudanças: Marcos Braz não continua no cargo.

Em entrevista ao podcast "Januzzi e Abuzze", da jornalista Flávia Januzzi, Dunshee respondeu ao jornalista Eduardo Tchao se considerava a permanência do vice-presidente de futebol e foi claro na resposta.

– O cargo do Marcos Braz é um cargo muito complicado, de muito desgaste. E tudo na vida tem ciclo, né? O Marcos já deixou muito claro, já deu entrevistas dizendo que ele não vai continuar. Eu acho que, assim, a gente teve um momento que ele foi muito importante. A gente discutiu sobre quem seria o vice-presidente de futebol. E ninguém quis. Ninguém tinha expertise para ser. Ninguém teve coragem de ser. Mas o Marcos Braz teve. E aquilo ali é uma cadeira elétrica. Então, o Marcos deu uma contribuição muito importante. As pessoas têm que reconhecer um pouco a importância que o Marcos teve.

Em evento de lançamento da candidatura no Jockey Club Brasileiro, na zona sul do Rio, o próprio dirigente confirmou que está deixando a vice-presidência ao fim da gestão Landim. Para o VP, a sensação é de dever cumprido.

- Desde 2019 falo que sairia junto do presidente Landim. Nada tem a ver com o Rodrigo (Dunshee), simplesmente é um ciclo que completei. Tenho certeza que os números me absolvem: três Brasileiros (incluindo o de 2009, quando foi dirigente), duas Libertadores... A gente ganhou muita coisa. Saio com a sensação de dever cumprido. No dia que eu voltar será para ser campeão do mundo - disse o dirigente, que ao sair da gestão continuará no clube apenas como membro do Conselho de Administração e do Conselho Deliberativo.

Rodrigo Dunshee concorre à presidência do Flamengo.

Com a saída confirmada, Dunshee revelou que já está procurando um novo nome para o cargo e detalhou o perfil ideal para assumir a função em sua gestão.

– Para o ano que vem a gente vai para um sistema de profissionalização, de um diretor de futebol. Eu quero que quem seja o responsável pelo futebol seja um diretor técnico. Um diretor técnico de futebol. Remunerado. Profissional. Recebendo salário para tomar decisões. Vocês vão ver no mercado qual seria o melhor, né? Não é um cargo fácil de achar assim também, não. Estamos procurando, estamos conversando com algumas pessoas, mas não é uma coisa simples. Tem perfis que interessam, outros que não. Estamos procurando.

A eleição do Flamengo estão marcadas para 9 de dezembro, uma segunda-feira, e serão realizadas exclusivamente de forma presencial. Ao todo, seis chapas se inscreveram para o pleito, mas duas retiraram a candidatura. Os candidatos ainda em disputa são, além de Rodrigo Dunshee, Luiz Eduardo Baptista, o BAP; Maurício Gomes de Mattos, o MGM; e Wallim Vasconcellos.