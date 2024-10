Gerson sente dores e avalia condições de jogar em Flamengo x Fluminense

Gerson, jogador do Brasil, disputa lance com Callens, do Peru, durante partida, no Estádio Mané Garrincha, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 09:53 • Brasília (DF)

Após a vitória da Seleção Brasileira sobre o Peru, por 4 a 0, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, Gerson, volante do Flamengo, queixou de dores no pé, por conta de uma inflamação na unha. O meia esclareceu que o problema não é grave e deve ser resolvido com ajuda de uma podóloga nos próximos dias.

- Vou chegar (ao Rio) amanhã (quarta), fazer a recuperação e ver com a fisiologia. Quinta-feira estamos lá (no clássico contra o Fluminense) - disse Gerson, na zona mista após o jogo do Brasil.

Nesta quinta, o Flamengo faz clássico contra o Fluminense, às 20h, no Maracanã, e Gerson manifestou interesse em estar em campo. Porém, por conta do desgaste físico por ter atuado 90 minutos no segundo jogo desta Data Fifa, ele não deve ser escalado como titular por Filipe Luís.

O jogo da 10ª rodada das Eliminatórias foi o primeiro do ciclo de Dorival Júnior em que o meia começou como titular. A última tinha sido em 2021, ainda sob o comando de Tite, quando ele atuava pelo Olympique de Marselha.

Para ter seus jogadores que atuaram por suas seleções na Data Fifa à disposição, o Flamengo fretou um avião particular para trazer Gerson e Fabrício Bruno, além dos atletas do Uruguai e do Equador.

Além da logística para a apresentação dos atletas, o clube xonta uma operação especial de treino para cada jogador, visando o clássico contra o Fluminense e também a recuperação para o duelo decisivo com o Corinthians, no domingo.