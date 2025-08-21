O Botafogo foi eliminado pela LDU na Libertadores 2025 depois de perder por 2 a 0 na altitude de Quito. No Estádio Nilton Santos, o Glorioso venceu por 1 a 0, mas viu a vantagem ir embora com apenas seis minutos de jogo. Após a partida, os torcedores apontaram um culpado para a eliminação nas oitavas da competição.

Depois de um começo muito ruim do Glorioso contra a LDU, Villamil finalizou dentro da área, a bola desviou em Alexander Barboza e morreu no gol de John. Já no segundo tempo, depois de um lance polêmico, Azulgaray fez de pênalti e decretou a eliminação do Botafogo na Libertadores.

Após a partida, os botafoguenses foram até as redes sociais e apontaram um culpado para a eliminação do Botafogo na Libertadores: John Textor. O planejamento e as recentes polêmicas foram lembrados pelos torcedores. Veja abaixo.

LDU irá enfrentar o São Paulo na Libertadores (Foto: Rodrigo Buendia/AFP)

Veja reação da torcida depois da eliminação do Botafogo na Libertadores

Como foi o jogo

Se ganhou com o placar magro de 1 a 0 na ida, no Nilton Santos, o início de partida em Quito não poderia ter sido pior. Muitos erros de saída de bola - mesmo que com três volantes de característica - e exposição fizeram com que a LDU abrisse o marcador aos sete minutos. Villamil aproveitou sobra na grande área e mandou para dentro, contando com desvio em Barboza. Começo ruim do Botafogo na Libertadores.

Os problemas eram enormes. Da saída de bola dificultada em bloco alto dos equatorianos, passando pelo exagero das bolas longas e fragilidade física. Irreconhecível o atual campeão.

O Botafogo só foi aparecer no ataque na casa dos 35 minutos, com Marlon Freitas, que tentou encobrir o goleiro Valle. Em linhas gerais, extrema superioridade da LDU, aproveitando para sufocar o Alvinegro na altitude de 2.850 metros de Quito. E que sufoco.

A partida não teve o retrato alterado na volta do intervalo. O time equatoriano seguiu em cima, pressionou e arrumou um pênalti após toque no braço de Marlon Freitas - em lance originado de forma irregular, tendo em vista que a arbitragem assinalou escanteio ao invés de tiro de meta. Alzugaray, que não tinha nada com o erro, tirou John da foto e ampliou. Problemas para o Botafogo na Libertadores.

Se no 11 contra 11 o Botafogo foi facilmente superado, Mina, zagueiro da LDU, ainda tentou ajudar com entrada violenta em Jeffinho, que resultou no cartão vermelho. Na melhor chance na superioridade numérica, Vitinho recebeu sozinho na segunda trave pela direita e escorou para fora a única chance clara na partida.

A eliminação foi fruto plantado em uma temporada conturbada. Do ano que "começava em abril", passou pela venda dos principais destaques, perda de destaques por lesão e sem reposição. O Botafogo cai merecendo cair, e agora focará no Brasileirão e na Copa do Brasil.