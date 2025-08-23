Conheça as promessas do Flamengo que podem brilhar na final do Mundial Sub-20

O Flamengo volta a disputar uma final internacional de base neste sábado (23), às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, contra o Barcelona, na decisão do Mundial Sub-20. Mesmo em um ano instável nos bastidores e no comando técnico — com a saída de dois treinadores em poucos meses —, o Flamengo aposta na força de seus Meninos do Ninho, agora comandados por Bruno Pivetti, para buscar o bicampeonato consecutivo. Com nomes que já integraram o elenco profissional, a equipe sub-20 chega à decisão com peças que merecem atenção especial.

Confira os principais nomes que podem brilhar na final:

Lorran

Um dos mais badalados nomes da base flamenguista, Lorran tem experiência com os profissionais e já conhecido do torcedor Rubro-negro. Habilidoso, criativo e decisivo, é um dos que mais pode desequilibrar a favor do Flamengo.

Matheus Gonçalves

Outro que já passou pelos profissionais e desceu do elenco principal é o atacante Matheus Gonçalves. Veloz e imprevisível, mostrou seu valor no time de cima e, com mais liberdade entre os garotos, tem tudo para ser um dos protagonistas da final.

Léo Nannetti

Presente no elenco principal que disputou o Mundial de Clubes 2025, o jovem goleiro é considerado uma das grandes promessas da posição no clube. Seguro e com boa leitura de jogo, pode ser decisivo em momentos de pressão.

Leonardo Nannetti com Manuel Neuer após duelo entre Flamengo e Bayern de Munique pelo Mundial de Clubes (Foto: Arquivo Pessoal)

Iago

Zagueiro de personalidade, Iago é um dos líderes na defesa e na Seleção Brasileira Sub-20. Ainda com pouco espaço no time profissional, pode usar a visibilidade da final como trampolim para ganhar mais chances em cima.

Ryan Roberto

Com apenas 17 anos, Ryan é tratado como joia rara na Gávea. Habilidoso e com muito potencial, o atacante pode surpreender mesmo sendo um dos mais jovens em campo. Vale ficar de olho.

Felipe Teresa

Herói do título mundial de 2024 com um gol decisivo, Felipe Teresa carrega experiência e identificação com a competição. Sua presença em campo pode pesar na hora da decisão, principalmente pela sua capacidade de decisão em jogos grandes.

Pedro Leão

Artilheiro das categorias de base do Flamengo, Pedro Leão tem faro de gol apurado e é constantemente observado pela comissão do profissional. Um bom desempenho neste sábado pode acelerar sua transição definitiva para o time principal.

Confira os jogadores do Flamengo relacionados para a partida

Goleiros: Lucas Furtado, Léo Nannetti e Eduardo Jung Zagueiros: Iago, Carbone, Da Mata e João Victor Laterais: Daniel Sales, Gusttavo e Wanderson Volantes: João Alves, Pablo Lúcio e Fabiano Meias: Lorran, Guilherme, Joshua e Kaio Nóbrega Atacantes: Matheus Gonçalves, Shola, Felipe Teresa, Pedro Leão, Ryan Roberto e Douglas Telles

Com um elenco recheado de promessas e jogando em casa, o Flamengo tem todas as condições para fazer um grande jogo diante do Barcelona. A final do Mundial Sub-20 é mais do que uma disputa de troféu — é também uma vitrine para os talentos que podem em breve brilhar nos gramados profissionais.

O jogo único terá transmissão ao vivo da TV Globo e SporTV, e o vencedor leva o troféu para casa. Atual campeão do torneio após a vitória sobre o Olympiacos em 2024, o Rubro-Negro busca manter a hegemonia com uma geração promissora e repleta de talento.