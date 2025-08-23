O Flamengo começa a 21ª rodada do Brasileirão como grande favorito ao título. O Índice de Probabilidade de Ganhar (IPG), elaborado pelo Lance!, traça um retrato detalhado das chances do Mais Querido ser campeão brasileiro ao final da temporada, e os números são animadores para a Nação rubro-negra.

De acordo com as estatísticas, a atual probabilidade do Fla conquistar o título do Campeonato Brasileiro neste ano é de 53,87%. Assim, o Rubro-Negro é, com sobras, o principal candidato a levantar o troféu da competição em dezembro; de forma simples, atualmente, é mais "fácil" a equipe comandada por Filipe Luís levar a taça do que perder o campeonato.

Líder com 43 pontos e um jogo a menos (contra o Sport, pela 12ª rodada), o Flamengo vive o melhor momento no Brasileirão. As probabilidades do clube carioca se sagrar campeão nunca foram tão altas. Confira abaixo a evolução das chances de título do Fla em comparação com as possibilidades de Palmeiras e Cruzeiro, principais concorrentes.

Além das chances de título, o Mais Querido ainda tem 34,58% de probabilidade de terminar o Brasileirão entre os quatro primeiros colocados — com vaga na fase de grupos da Libertadores — é de 95,22%, a maior entre os 20 times da Série A.

Como funciona o cálculo das probabilidades

O Lance! utiliza o IPG (Indíce para Ganhar), índice multidimensional criado como uma forma de avaliar probabilidades de classificação e desempenho dos times. Para isso, são utilizadas métricas fornecidas pelo FootyStats.

Para a modelagem preditiva, foi utilizado um Modelo Estocástico com Simulação de Monte Carlo, garantindo uma abordagem probabilística consistente para a projeção de cenários de classificação e desempenho das equipes nas competições estudadas.

As probabilidades são determinadas exclusivamente pelo desempenho das equipes ao longo do próprio campeonato. O fator mando de campo exerce influência, porém o impacto varia conforme o time.

Uma vitória eleva a chance de mais resultados positivos, enquanto uma derrota aumenta a probabilidade de novos resultados negativos. Um empate tende a aumentar a recorrência desse resultado.

