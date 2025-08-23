Ex-jogador do Flamengo, Juan participa de ação social no Rio

O ex-zagueiro Juan, ídolo do Flamengo e da Seleção Brasileira, participou neste sábado (23) de mais uma ação social ligada à 37ª edição do McDia Feliz, campanha nacional de arrecadação de fundos em prol da saúde e educação de crianças e adolescentes. O ex-jogador marcou presença na unidade do McDonald’s da Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro, reforçando seu compromisso com a causa.

Embaixador da Casa Ronald McDonald desde 2017, Juan atua como voluntário da instituição, promovendo sua missão de acolher crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer, além de suas famílias. Como embaixador, ele tem o papel de engajar novos colaboradores, doadores e parceiros para garantir o funcionamento da casa, que é referência nacional no apoio a pacientes oncológicos infantis.

- É uma honra para mim ser embaixador de uma causa tão importante, que ajuda e conforta tantas crianças em tratamento de câncer. Quero agradecer ao Gilberto Silva e sua mulher Janaína que aceitaram meu convite e participaram da abertura oficial da campanha na Tijuca - declarou Juan durante o evento.

Juan é embaixador da Casa Ronald Mc Donalds desde 2017 (Foto: Divulgação)

A campanha McDia Feliz, realizada anualmente, é uma das maiores mobilizações solidárias do país. Os recursos arrecadados com a venda de sanduíches Big Mac são direcionados a duas organizações: o Instituto Ronald McDonald (focado em saúde) e o Instituto Ayrton Senna (voltado à educação). Essas instituições, por sua vez, repassam os valores para projetos e entidades parceiras em todo o Brasil.

A presença de personalidades como Juan, que hoje atua como Coordenador técnico da Seleção, dá ainda mais visibilidade à iniciativa, que, em 2025, completa quase quatro décadas de atuação, promovendo impacto real na vida de milhares de famílias.