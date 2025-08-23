menu hamburguer
Flamengo

Do Chelsea ao Flamengo, Jorginho e Saúl fazem dupla ‘invencível’; entenda

Meio-campistas são destaques em vitórias sobre o Internacional e repetem sucesso da Europa

Jorginho Saúl Flamengo
imagem cameraJorginho em ação pelo Flamengo contra o Internacional; Saúl observa (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/08/2025
08:45
  Matéria
Filipe Luís pode ter encontrado em dois ex-companheiros a dupla de volantes ideal. Jorginho e Saúl Níguez foram titulares das últimas duas partidas do Flamengo, ambas vitórias sobre o Internacional, por Brasileirão e Libertadores, e se destacaram com boas atuações. Os resultados fizeram aumentar número expressivo da parceria, que começou na temporada 2021/22, quando ambos atuavam pelo Chelsea: os meio-campistas nunca perderam uma partida jogando juntos.

Na época, o ítalo-brasileiro era um dos principais jogadores do mundo e titular absoluto dos Blues, enquanto o espanhol chegara do Atlético de Madrid e não conseguiu conquistar espaço no clube inglês. Contudo, a dupla dividiu o campo em 13 partidas naquela temporada e não foi derrotada em nenhuma, acumulando 11 vitórias e um empate.

Agora no Flamengo, Jorginho e Saúl já atuaram em quatro partidas, levando a melhor em três oportunidades e ficando na igualdade uma vez. Assim, em 17 jogos juntos, os meio-campistas têm aproveitamento de 92,1% e ostentam invencibilidade.

Números de Jorginho e Saúl contra o Internacional

Nos últimos dois compromissos do Fla , contra o Internacional no Beira-Rio, Jorginho e Sául foram titulares juntos pela primeira vez com o Manto Sagrado. Os europeus rubro-negros controlaram o meio-campo tanto na construção quanto na marcação, sendo destaques das vitórias por 3 a 1, pelo Brasileirão, e 2 a 0, pela Libertadores. Veja números acumulados da dupla no recorte.

Jorginho nos dois últimos jogos
  1. 79 minutos em campo por jogo
  2. 91% de acerto no passe
  3. 3/4 passes longos certos
  4. 1/1 drible certo
  5. 131 ações com a bola (65,5 por jogo)
  6. 9 bolas recuperadas (4,5 por jogo)
  7. 3 desarmes (1,5 por jogo)
  8. 3 interceptações (1,5 por jogo)
  9. 9/12 duelos ganhos (75%)
  10. 3 dribles sofridos (1,5 por jogo)
  11. 0 faltas
  12. 3 faltas sofridas (1,5 por jogo)
  13. Nota Sofascore 6.90
Saúl nos dois últimos jogos
  1. 90 minutos em campo por jogo
  2. 4 finalizações (1 no gol)
  3. 85% de acerto no passe
  4. 1/4 passes longos certos
  5. 2/4 dribles certos
  6. 146 ações com a bola (73,0 por jogo)
  7. 14 bolas recuperadas (7,0 por jogo)
  8. 6 desarmes (3,0 por jogo)
  9. 3 interceptações (1,5 por jogo)
  10. 15/30 duelos ganhos (50%)
  11. 1 drible sofrido
  12. 4 faltas (2,0 por jogo)
  13. 4 faltas sofridas (2,0 por jogo)
  14. Nota Sofascore 7.05

COPA LIBERTADORES 2025, INTERNACIONAL X FLAMENGO Saúl
Titular ao lado de Jorginho, Saúl em ação pelo Flamengo contra o Internacional pela Libertadores (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

  Matéria
