Do Chelsea ao Flamengo, Jorginho e Saúl fazem dupla ‘invencível’; entenda

Filipe Luís pode ter encontrado em dois ex-companheiros a dupla de volantes ideal. Jorginho e Saúl Níguez foram titulares das últimas duas partidas do Flamengo, ambas vitórias sobre o Internacional, por Brasileirão e Libertadores, e se destacaram com boas atuações. Os resultados fizeram aumentar número expressivo da parceria, que começou na temporada 2021/22, quando ambos atuavam pelo Chelsea: os meio-campistas nunca perderam uma partida jogando juntos.

continua após a publicidade

➡️ Demitido após Libertadores sub-20, Cleber dos Santos projeta Flamengo x Barcelona

Na época, o ítalo-brasileiro era um dos principais jogadores do mundo e titular absoluto dos Blues, enquanto o espanhol chegara do Atlético de Madrid e não conseguiu conquistar espaço no clube inglês. Contudo, a dupla dividiu o campo em 13 partidas naquela temporada e não foi derrotada em nenhuma, acumulando 11 vitórias e um empate.

Agora no Flamengo, Jorginho e Saúl já atuaram em quatro partidas, levando a melhor em três oportunidades e ficando na igualdade uma vez. Assim, em 17 jogos juntos, os meio-campistas têm aproveitamento de 92,1% e ostentam invencibilidade.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Números de Jorginho e Saúl contra o Internacional

Nos últimos dois compromissos do Fla , contra o Internacional no Beira-Rio, Jorginho e Sául foram titulares juntos pela primeira vez com o Manto Sagrado. Os europeus rubro-negros controlaram o meio-campo tanto na construção quanto na marcação, sendo destaques das vitórias por 3 a 1, pelo Brasileirão, e 2 a 0, pela Libertadores. Veja números acumulados da dupla no recorte.

Jorginho nos dois últimos jogos

79 minutos em campo por jogo 91% de acerto no passe 3/4 passes longos certos 1/1 drible certo 131 ações com a bola (65,5 por jogo) 9 bolas recuperadas (4,5 por jogo) 3 desarmes (1,5 por jogo) 3 interceptações (1,5 por jogo) 9/12 duelos ganhos (75%) 3 dribles sofridos (1,5 por jogo) 0 faltas 3 faltas sofridas (1,5 por jogo) Nota Sofascore 6.90

Saúl nos dois últimos jogos

90 minutos em campo por jogo 4 finalizações (1 no gol) 85% de acerto no passe 1/4 passes longos certos 2/4 dribles certos 146 ações com a bola (73,0 por jogo) 14 bolas recuperadas (7,0 por jogo) 6 desarmes (3,0 por jogo) 3 interceptações (1,5 por jogo) 15/30 duelos ganhos (50%) 1 drible sofrido 4 faltas (2,0 por jogo) 4 faltas sofridas (2,0 por jogo) Nota Sofascore 7.05

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real