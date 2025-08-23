Do Chelsea ao Flamengo, Jorginho e Saúl fazem dupla ‘invencível’; entenda
Filipe Luís pode ter encontrado em dois ex-companheiros a dupla de volantes ideal. Jorginho e Saúl Níguez foram titulares das últimas duas partidas do Flamengo, ambas vitórias sobre o Internacional, por Brasileirão e Libertadores, e se destacaram com boas atuações. Os resultados fizeram aumentar número expressivo da parceria, que começou na temporada 2021/22, quando ambos atuavam pelo Chelsea: os meio-campistas nunca perderam uma partida jogando juntos.
Na época, o ítalo-brasileiro era um dos principais jogadores do mundo e titular absoluto dos Blues, enquanto o espanhol chegara do Atlético de Madrid e não conseguiu conquistar espaço no clube inglês. Contudo, a dupla dividiu o campo em 13 partidas naquela temporada e não foi derrotada em nenhuma, acumulando 11 vitórias e um empate.
Agora no Flamengo, Jorginho e Saúl já atuaram em quatro partidas, levando a melhor em três oportunidades e ficando na igualdade uma vez. Assim, em 17 jogos juntos, os meio-campistas têm aproveitamento de 92,1% e ostentam invencibilidade.
Números de Jorginho e Saúl contra o Internacional
Nos últimos dois compromissos do Fla , contra o Internacional no Beira-Rio, Jorginho e Sául foram titulares juntos pela primeira vez com o Manto Sagrado. Os europeus rubro-negros controlaram o meio-campo tanto na construção quanto na marcação, sendo destaques das vitórias por 3 a 1, pelo Brasileirão, e 2 a 0, pela Libertadores. Veja números acumulados da dupla no recorte.
Jorginho nos dois últimos jogos
- 79 minutos em campo por jogo
- 91% de acerto no passe
- 3/4 passes longos certos
- 1/1 drible certo
- 131 ações com a bola (65,5 por jogo)
- 9 bolas recuperadas (4,5 por jogo)
- 3 desarmes (1,5 por jogo)
- 3 interceptações (1,5 por jogo)
- 9/12 duelos ganhos (75%)
- 3 dribles sofridos (1,5 por jogo)
- 0 faltas
- 3 faltas sofridas (1,5 por jogo)
- Nota Sofascore 6.90
Saúl nos dois últimos jogos
- 90 minutos em campo por jogo
- 4 finalizações (1 no gol)
- 85% de acerto no passe
- 1/4 passes longos certos
- 2/4 dribles certos
- 146 ações com a bola (73,0 por jogo)
- 14 bolas recuperadas (7,0 por jogo)
- 6 desarmes (3,0 por jogo)
- 3 interceptações (1,5 por jogo)
- 15/30 duelos ganhos (50%)
- 1 drible sofrido
- 4 faltas (2,0 por jogo)
- 4 faltas sofridas (2,0 por jogo)
- Nota Sofascore 7.05
