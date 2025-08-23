Mundial Sub-20: veja a escalação do Flamengo para enfrentar o Barcelona

O Flamengo está escalado para enfrentar o Barcelona neste sábado (23), às 16h30 (de Brasília), pela decisão do Mundial de Clubes Sub-20. No Maracanã, o time titular de Bruno Pivetti contará com Lorran e Matheus Gonçalves, nomes que já estiveram no profissional.

Deste modo, o Flamengo entra em campo com: Leo Nannetti; Daniel Sales, Iago, João Victor e Gustavo; João Alves, Guilherme e Matheus Gonçalves; Joshua, Lorran e Pedro Leão.

Matheus Gonçalves e Lorran foram destaque do Flamengo na vitória sobre o Bayer Leverkusen (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Além de Lorran e Matheus Gonçalves, Leo Nannetti e Joshua, por exemplo, também já estiveram entre os relacionados do time de Filipe Luís.

Escalação do Barcelona Sub-20

O Barcelona está escalado com: Eder Aller; Xavi Espart, Landry Miro, Álvaro Cortés, Cuenca; Brian Fariñas, Pedro Rodríguez, Quim Junyent; Juan Hernández, Gistau y Jan Virgili

Confira as informações do jogo entre Flamengo e Barcelona pelo Mundial sub-20

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X BARCELONA

JOGO ÚNICO - MUNDIAL SUB-20

📆 Data e horário: sábado, 23 de agosto, às 1630h (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: TV Globo e SporTV;

🟨 Árbitro: Jhon Ospina (COL);

🚩 Assistentes: Richard Ortiz (COL) e David Fuentes (COL);

🖥️ VAR: Augusto Menendez (PER).