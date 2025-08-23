menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Mundial Sub-20: veja a escalação do Flamengo para enfrentar o Barcelona

Equipes se enfrentam no Maracanã neste sábado

imagem cameraFlamengo x Barcelona pelo Mundial Sub-20 (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/08/2025
15:18
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo está escalado para enfrentar o Barcelona neste sábado (23), às 16h30 (de Brasília), pela decisão do Mundial de Clubes Sub-20. No Maracanã, o time titular de Bruno Pivetti contará com Lorran e Matheus Gonçalves, nomes que já estiveram no profissional.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ AO VIVO: Flamengo e Barcelona decidem final do Mundial Sub-20

Deste modo, o Flamengo entra em campo com: Leo Nannetti; Daniel Sales, Iago, João Victor e Gustavo; João Alves, Guilherme e Matheus Gonçalves; Joshua, Lorran e Pedro Leão.

Matheus Gonçalves e Lorran foram destaque do Flamengo na vitória sobre o Bayer Leverkusen (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Além de Lorran e Matheus Gonçalves, Leo Nannetti e Joshua, por exemplo, também já estiveram entre os relacionados do time de Filipe Luís.

Escalação do Barcelona Sub-20

O Barcelona está escalado com: Eder Aller; Xavi Espart, Landry Miro, Álvaro Cortés, Cuenca; Brian Fariñas, Pedro Rodríguez, Quim Junyent; Juan Hernández, Gistau y Jan Virgili

continua após a publicidade

Confira as informações do jogo entre Flamengo e Barcelona pelo Mundial sub-20

✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X BARCELONA
JOGO ÚNICO - MUNDIAL SUB-20
📆 Data e horário: sábado, 23 de agosto, às 1630h (de Brasília);
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);
📺 Onde assistir: TV Globo e SporTV;
🟨 Árbitro: Jhon Ospina (COL);
🚩 Assistentes: Richard Ortiz (COL) e David Fuentes (COL);
🖥️ VAR: Augusto Menendez (PER).

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias