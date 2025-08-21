Torcedores do Estudiantes reagem a duelo contra o Flamengo na Libertadores

O Flamengo está nas quartas de final da Libertadores depois de vencer o Internacional por 3 a 0 no placar agregado e vai enfrentar o Estudiantes de la Plata nas quartas de final. O time argentino já estava classificado, e seus torcedores reagiram à classificação do Rubro-Negro nas redes sociais.

Com uma vitória no Maracanã por 1 a 0 e outra por 2 a 0 no Beira-Rio, Flamengo garantiu pelo menos mais um capítulo na Libertadores. Já o Estudiantes, adversário do Rubro-Negro nas quartas de final, conseguiu a vaga com vitória sobre o Cerro Porteño fora de casa, por 1 a 0, e empate sem gols em seus domínios.

Já classificados, os argentinos esperaram com afinco o final da partida entre Internacional e Flamengo pela Libertadores. Veja a reação deles ao saber que enfrentariam o Rubro-Negro.

Torcedores do Estudiantes na partida contra o Cerro Porteño (Foto: Daniel DUARTE / AFP)

Veja reação dos argentinos ao saber que vão enfrentar o Flamengo na Libertadores

"Se jogarmos como ontem à noite contra o Flamengo, os brasileiros vão marcar 5 gols, o que significa que estaremos praticamente eliminados nos 90 minutos. Experimente, não é tão difícil de entender"

"O bom: nos classificamos para o 4º lugar. A má notícia: se jogarmos assim contra o Flamengo, não seremos eliminados nos 180', seremos eliminados nos 90"

"Até aqui vamos, o Flamengo não vai ser eliminado por nada"

Como foi a classificação rubro-negra

O atraso para o início da partida não atrapalhou o Flamengo, que dominou o primeiro tempo (62% de posse de bola). A equipe de Filipe Luís usou e abusou das triangulações, principalmente pelo lado direito, com Varela, Plata e Bruno Henrique. Foi desse lado, aliás, que começou a jogada do primeiro gol rubro-negro, aos 27 minutos. De três dedos, Bruno Henrique tocou para Samuel Lino, que cortou para dentro e finalizou. No rebote de Rochet, Gonzalo Plata, com calma e grande visão de jogo, ajeitou, de cabeça, a bola para Arrascaeta, que estufou a rede.

Mesmo atrás no marcador e precisando diminuir a diferença de dois gols no placar agregado, o Internacional não conseguiu sair para o jogo. Foram apenas duas finalizações coloradas, contra seis rubro-negras. Em resumo, os donos da casa pouco produziram no primeiro tempo, e não foram capazes de conter o ímpeto do Flamengo na Libertadores.

O Flamengo voltou do intervalo na Libertadores com a mesma voltagem do primeiro tempo, empurrando o Internacional, acanhado, para o campo de defesa. Logo aos quatro minutos, Saúl, de cabeça, obrigou o goleiro do time mandante a fazer uma grande defesa. Na sobra, foi a vez de Léo Ortiz levar perigo ao gol adversário. Diante deste cenário, o técnico Roger Machado optou por fazer mudanças, colocando Borré, Carbonero e Vitinho em campo. Em resposta, Filipe Luís chamou Pedro para entrar no lugar de Bruno Henrique.

O Internacional cresceu na partida nos últimos minutos. Borré chegou a mandar a bola na trave do gol de Rossi. Mas foi o Flamengo que voltou a balançar a rede. Aos 43', Pedro, com assistência de Léo Pereira, carimbou a classificação do Flamengo na Libertadores.