Futebol Feminino

Bahia acerta o empréstimo de Isa Cruz, goleira do Flamengo

Vínculo vai até o final de 2025

Isa Cruz, campeã Brasileira Sub-20 pelo Flamengo, foi emprestada ao Bahia
Isa Cruz, campeã Brasileira Sub-20 pelo Flamengo, foi emprestada ao Bahia (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/08/2025
14:58
O Flamengo anunciou o empréstimo da goleira Isa Cruz ao Bahia até o final do ano. A arqueira de 21 anos chegou ao Rubro-Negro em 2021 após passagens pela base do Corinthians e Centro Olímpico.

Concorrendo pela posição com Vivi e Karol Alves, Isa teve pouco espaço no time de Rosana Augusto. A jogadora atuou em apenas oito partidas em 2025 e reforça as Mulheres de Aço na sequência da temporada, que ainda tem a Copa do Brasil, Campeonato Baiano e a Copa Maria Bonita.

Pela base carioca, conquistou a Copinha de 2023, o Brasileirão Feminino Sub-20 de 2024 e o Carioca Feminino Sub-20 de 2024. Apesar de ter sido promovida oficialmente ao time principal em 2024, participou da conquista do Carioca de 2023. Nos anos seguintes, conquistou mais um Estadual e a Copa Rio.

Isa vai estrear pelo Bahia neste sábado pelo Baianão Feminino

A goleira foi escala para começar a partida de estreia do Bahia no Campeonato Estadual, contra o Jequié. A bola rola às 15h, com transmissão da TV Bahia. Além dela, Yanne, de 22 anos também está na lista para o jogo.

Com larga experiência nas categorias de base, inclusive a do Flamengo, Felipe Freitas, treinador das Mulheres de Aço valoriza jovens talentos e esteve ao lado da arqueira na conquista do Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2024.

➡️ Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Isa Cruz, emprestada do Flamengo ao Bahia, fará sua estreia no Baianão
Isa Cruz, emprestada do Flamengo ao Bahia, fará sua estreia no Baianão Feminino (Foto: Reprodução/Bahia)

