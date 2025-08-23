Bahia acerta o empréstimo de Isa Cruz, goleira do Flamengo

O Flamengo anunciou o empréstimo da goleira Isa Cruz ao Bahia até o final do ano. A arqueira de 21 anos chegou ao Rubro-Negro em 2021 após passagens pela base do Corinthians e Centro Olímpico.

Concorrendo pela posição com Vivi e Karol Alves, Isa teve pouco espaço no time de Rosana Augusto. A jogadora atuou em apenas oito partidas em 2025 e reforça as Mulheres de Aço na sequência da temporada, que ainda tem a Copa do Brasil, Campeonato Baiano e a Copa Maria Bonita.

Pela base carioca, conquistou a Copinha de 2023, o Brasileirão Feminino Sub-20 de 2024 e o Carioca Feminino Sub-20 de 2024. Apesar de ter sido promovida oficialmente ao time principal em 2024, participou da conquista do Carioca de 2023. Nos anos seguintes, conquistou mais um Estadual e a Copa Rio.

Isa vai estrear pelo Bahia neste sábado pelo Baianão Feminino

A goleira foi escala para começar a partida de estreia do Bahia no Campeonato Estadual, contra o Jequié. A bola rola às 15h, com transmissão da TV Bahia. Além dela, Yanne, de 22 anos também está na lista para o jogo.

Com larga experiência nas categorias de base, inclusive a do Flamengo, Felipe Freitas, treinador das Mulheres de Aço valoriza jovens talentos e esteve ao lado da arqueira na conquista do Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2024.

